"Разгуливал, как дома", – тараканов увидели на коробках с печеньем в супермаркете на Запорожье

В Мелитополе в Запорожской области в одном из супермаркетов сети "Брусничка" посетители заметили, как тараканы ползают по коробкам с печеньем. Люди предполагают, что насекомые могут также находиться на кухне магазина.

Как пишет местный ресурс РИА "Мелитополь", вышеупомянутый магазин располагается на остановке "Елена".

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"За долгое время впервые зашла в "Брусничку". Когда подошла к коробкам с печеньем, не ожидала увидеть таракана. Я не выглядывала и не пыталась его найти, просто зашла в магазин и подошла к печенью, но сразу увидела его. Разгуливал, как у себя дома. Если таракан ходит по печенью, следовательно и на кухне они также есть!" – рассказала в комментарии на ресурсе одна из посетительниц.



Тараканы могут находиться не только в торговом зале, но и на кухне

Журналисты предполагают, что тараканы могли попасть в магазин из квартир через вентиляцию, поскольку он размещен на первом этаже жилого дома.

"Но этот факт не оправдывает персонал продуктового магазина, который обязан следить за чистотой и санитарной безопасностью в торговых залах", – отмечают представители издания.



Тараканы могли попасть в супермаркет через вентиляцию из квартир наверху

К слову, это уже не первый случай в Мелитополе, когда в супермаркете "Брусничка" заметили тараканов – в прошлый раз эти насекомые ползали по мандаринам. Добавим, эта сеть принадлежит олигарху Ринату Ахметову.

Напомним, в начале марта 2018 года эвакуированных детей из Армянска, где произошел химвыброс, оккупационная власть отправила в лагеря, где царила полная антисанитария с горами мусора и тараканов.