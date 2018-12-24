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      Разъяренные фанаты заставили экс-звезду "Шахтера" уйти из сборной Бразилии

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      Фернандиньо
      Фернандиньо / AP Images Spotlight

      Бывшая звезда донецкого "Шахтера" Фернандиньо решил больше не выступать за сборную Бразилии.

      Опорный полузащитник "Манчестер Сити", который защищал цвета "Шахтера" с 2005 года до 2013-го, попросил главного тренера сборной Бразилии Тите не вызывать его на ближайшие матчи команды.

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      "Фернандиньо – первая опция в моем выборе. Но его семья столкнулась с жестокостью фанатов. Он пообещал родственникам, что больше не вернется", – цитирует Тит El Espanol.

      Многие фанаты "пентакампеонов" обвинили Фернандиньо в поражении в 1/4 финала чемпионата мира от сборной Бельгии. Болельщики посылали ему письма с угрозами.

      Отметим, что 33-летний футболист провел за сборную Бразилии 49 матчей, в которых забил 2 мяча.

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      Теги: Спорт Футбол Шахтер
      Источник: 24 Канал
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