Новая утечка топлива из танкера Delfi возле одесских пляжей: что известно
Из танкера Delfi, который сел на мель у берегов Одессы, снова вылилось горючее. 15 июля загрязнение моря вблизи местных пляжей локализовали.
Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Администрации морских портов Украины.
К теме Когда заберут махину: Зеленский устроил "разбор полетов" в Одессе из-за танкера Delfi – видео
Что известно о новой утечке топлива из танкера Delfi
- Небольшое пятно на поверхности воды зафиксировали инспекторы Государственной экологической инспекции.
- Загрязнение моря произошло из-за повреждения заграждения вокруг судна во время вчерашней грозы.
- Загрязненную поверхность воды обработали 100 литрами сорбента, после чего судно заново закрепили. По факту нового инцидента на судовладельца составили акт.
- На завтра запланирована операция по подъему Delfi со дна и установке танкера на киль.
Авария танкера Delfi возле Одессы: что надо знать
- 21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось.
- До 1 апреля 2020 года владелец танкера имел право самостоятельно забрать его с места аварии.
- 21 июня из танкера произошла утечка топлива, что повлекло загрязнение воды. 26 июня местный пляж "Дельфин" закрыли из-за утечки нефтепродуктов.
- Во время визита в Одессу Владимир Зеленский возмутился темпами ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Ему пообещали, что к 25 июля судно уберут.
- Если судовладелец не успеет – Администрация морских портов Украины угрожает ему британским судом.
- Одесская Госэкоинспекция подсчитала убытки от аварии нефтяного танкера Delfi. Предварительно, их размер составляет более 15 тысяч долларов (это почти полмиллиона гривен).