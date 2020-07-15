Из танкера Delfi, который сел на мель у берегов Одессы, снова вылилось горючее. 15 июля загрязнение моря вблизи местных пляжей локализовали.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Администрации морских портов Украины. К теме Когда заберут махину: Зеленский устроил "разбор полетов" в Одессе из-за танкера Delfi – видео Что известно о новой утечке топлива из танкера Delfi Небольшое пятно на поверхности воды зафиксировали инспекторы Государственной экологической инспекции.

Загрязнение моря произошло из-за повреждения заграждения вокруг судна во время вчерашней грозы.

Загрязненную поверхность воды обработали 100 литрами сорбента, после чего судно заново закрепили. По факту нового инцидента на судовладельца составили акт.

На завтра запланирована операция по подъему Delfi со дна и установке танкера на киль. Обратите внимание! Это уже не первая утечка топлива из танкера Delfi. Впервые масштабную утечку заметили 21 июня. Тогда топливо продолжало сочиться из судна в течение нескольких дней. Авария танкера Delfi возле Одессы: что надо знать 21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось.

До 1 апреля 2020 года владелец танкера имел право самостоятельно забрать его с места аварии.

21 июня из танкера произошла утечка топлива, что повлекло загрязнение воды. 26 июня местный пляж "Дельфин" закрыли из-за утечки нефтепродуктов.

Во время визита в Одессу Владимир Зеленский возмутился темпами ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Ему пообещали, что к 25 июля судно уберут .

. Если судовладелец не успеет – Администрация морских портов Украины угрожает ему британским судом.

Одесская Госэкоинспекция подсчитала убытки от аварии нефтяного танкера Delfi. Предварительно, их размер составляет более 15 тысяч долларов (это почти полмиллиона гривен).