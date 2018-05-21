Размели за 10 секунд: первая партия смартфонов Nokia X6 раскуплена с рекордной скоростью

Первую партию нового безрамочного смартфона Nokia X6 на нескольких китайских интернет-площадках раскупили с небывалой скоростью – всего за 10 секунд.

Об этом пишет Gizmochina.

Как известно, за младшую конфигурацию на 4/32 ГБ надо было заплатить 1299 юаней (около 5 тысяч гривен), среднюю на 4/64 ГБ – 1499 юаней (6 тысяч гривен), а за топовую 6/64 ГБ — 1699 юаней (почти 7 тысяч гривен).

Читайте также: В Китае официально представили Nokia X6: подробные характеристики

Nokia X6 оснащен 5,8-дюймовым дисплеем Full-HD + с разрешением экрана 2280×1080 пикселей и имеет соотношение сторон 19: 9. В верхней части экрана есть вырез, как у iPhone X. Смартфон работает на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 636.

На задней панели размещена двойная камера, которая состоит из стандартного 16-мегапиксельного модуля с диафрагмой f/2.0 и 5-мегапиксельного монохромного сенсора с объективом f/2.2.

Кроме того, телефон поддерживает функцию с искусственным интеллектом, который улучшает работу камеры.Смартфон также предлагает функцию Bothie, что дает возможность пользователям одновременно использовать переднюю и заднюю камеры.

Nokia X6 работает на Android 8.1 Oreo.

Nokia X6: обзор