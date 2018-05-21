21:38
21 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
10°C
19°C 7°C
  • вторник
    22°C 9°C
  • среда
    25°C 12°C
  • четверг
    25°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ручной волк Путина. Спасительные нагайки казаков-огнеборцев
Вєсті Кремля
17:46, 19 мая
Вести.UA. Обнаженная Тимошенко. Радикальная болезнь
Вєсті.UA
20:17, сегодня
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Размели за 10 секунд: первая партия смартфонов Nokia X6 раскуплена с рекордной скоростью

241 Читати новину українською
Nokia X6
Nokia X6 / Фото из открытых источников

Первую партию нового безрамочного смартфона Nokia X6 на нескольких китайских интернет-площадках раскупили с небывалой скоростью – всего за 10 секунд.

Об этом пишет Gizmochina.

Как известно, за младшую конфигурацию на 4/32 ГБ надо было заплатить 1299 юаней (около 5 тысяч гривен), среднюю на 4/64 ГБ – 1499 юаней (6 тысяч гривен), а за топовую 6/64 ГБ — 1699 юаней (почти 7 тысяч гривен).

Читайте также: В Китае официально представили Nokia X6: подробные характеристики

Nokia X6 оснащен 5,8-дюймовым дисплеем Full-HD + с разрешением экрана 2280×1080 пикселей и имеет соотношение сторон 19: 9. В верхней части экрана есть вырез, как у iPhone X. Смартфон работает на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 636.

На задней панели размещена двойная камера, которая состоит из стандартного 16-мегапиксельного модуля с диафрагмой f/2.0 и 5-мегапиксельного монохромного сенсора с объективом f/2.2.

Кроме того, телефон поддерживает функцию с искусственным интеллектом, который улучшает работу камеры.Смартфон также предлагает функцию Bothie, что дает возможность пользователям одновременно использовать переднюю и заднюю камеры.

Nokia X6 работает на Android 8.1 Oreo.

Nokia X6: обзор

 

Теги: Техно Смартфоны Nokia
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
сегодня, 12:30 Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
85
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук