Размер не имеет значения: в Украине зарегистрировали семейную пару с рекордной разницей в росте

Национальный Реестр Рекордов зарегистрировал супружескую пару киевлян, у которых самая большая разница в росте – 39,6 сантиметров. При этом, – именно женщина является выше в паре.

Об этом на своей странице в Facebook информирует руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

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Рост жены, Надежды Колосковой, 1 метр 96 сантиметров, а рост ее любимого мужа, Алексея Колесника, – 1 метр 57 сантиметров,

– отметила она.

Так, разница в росте между мужем и женой составляет 39,6 сантиметров.

Ветрова добавляет, что колоритная пара познакомилась еще в студенческие годы, вместе подрабатывали на зимние праздники Дедом Морозом и Снегурочкой.