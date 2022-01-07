О том, стоит ли учитывать биологическую разницу между мужчинами и женщинами в вопросе воспитания детей, эксклюзивно сайту 24 канала объяснила образовательный психолог, член Американской психологической ассоциации, специалист по психическому здоровью Ани Леонила Иоселиани.

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Воспитание девушек на парней: в чем разница

Конечно, есть биологическая разница между мужчинами и женщинами. Но это не значит, что девочки эмоциональнее, а мальчики неэмоциональны вообще. До тринадцати лет мы на самом деле одинаковы, потому что у нас нет никаких сексуальных характеристик. Наоборот, если в семье есть мальчик и девочка, нужно к ним относиться одинаково. Не честно, что девочке плакать можно, а мальчику – нет. Леонила Иоселиани Психолог, член Американской психологической ассоциации, специалист по психическому здоровью

По ее словам, больше внимания на физиологические особенности воспитания стоит обратить уже в подростковом возрасте.

Тогда детям нужно помочь понять, что такое менструация или поллюции, обоим нужно объяснять, что такое безопасный секс, какие изменения происходят в их теле и как с ними справиться. Но с точки зрения психологического воспитания все должно быть разделено поровну.

В подростковом возрасте нужно внимательнее относиться к детям / Фото Pixabay

Каждый человек имеет право выражать свои эмоции, несмотря на то, какие у него гениталии. Есть какие-то социальные нормы, что мальчик не может плакать, а девочка не должна играть в футбол,

– подчеркнула Иоселиани.

Специалист отметила, что такие архаичные принципы социум будет вешать на детей в течение всей жизни. Дома ребенок должен чувствовать безопасность и комфорт и знать, что его принимают таким, какой он есть.

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Равные права для детей

По ее словам, если в семье есть дети разного пола, важно позаботиться о том, чтобы у парней и девушек были равные права.

Если девочке можно плакать, то и мальчику можно плакать. Если сыну можно играть в футбол, то и дочке – тоже. Если девочка имеет барби, то у мальчика кукла также может быть. Это все – окей. Самое главное – развить у детей чувство полноценности. Если ребенку в кайф что-то делать, это ему не мешает, это не опасно – окей, пусть познает мир,

– уточнила Ани Леонила Иоселиани.

Обратите внимание: детям стоит объяснить, что мнение других людей – это их мнение. Люди всегда что-то о ком-то думают. Объяснить это сложно, это требует много времени, особенно когда ребенок переходит в подростковый период и очень считается с мнением окружающих. Но нужно подчеркивать, что не всем можно нравиться, что не всегда складывается так, как хочется, но это – нормально.

Детей стоит учить, что всем нравиться невозможно / Фото Pixabay

Иоселиани также предупредила, что негативные эмоции у детей на этом пути неизбежны. Поэтому нужно помочь ребенку справиться с ними, дать логические объяснения каждой отдельной ситуации. Подросткам уже можно иллюстрировать все собственными примерами. Кроме того, нужно помнить, что детям всегда нужно давать надежду на будущее.

Напоминайте ребенку: "Хорошо, этот мальчик тебя сейчас осуждает за то, как ты выглядишь. Это окей, ничего плохого не случится". Дайте ребенку альтернативу: "У тебя есть друг, сосед Петя, который тебя поддерживает и считает классным. Итак, сфокусируем внимание на Пете, а этого чувака забудем. Его мнение совершенно не важно,

– привела пример психолог.

В то же время она подчеркнула, что с самого маленького возраста ребенок должен знать, как защитить себя физически и психологически.

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