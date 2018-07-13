Разница в заработной плате – это полезно: эксперт объяснила причины

Экономическое неравенство в определенной степени является желанным и существует в каждом обществе. Об этом в интервью 24 каналу рассказала доцент Киевской школы экономики, консультант Всемирного банка и Международной организации труда Ольга Купец.

По ее словам, если способный человек, который имеет высокий уровень образования (не только диплом об образовании, но и фактические знания и навыки) и добросовестно работает, поднимается на высший уровень доходов, а другой человек не хотел учиться, работает без особого энтузиазма и получает меньшую зарплату, неравенство доходов является вполне оправданным.

"Когда оно есть, то есть нет уравниловки, люди видят стимул развиваться", – пояснила Купец.

При этом эксперт подчеркнула: важно, чтобы существовали равные возможности в получении качественного образования, и чтобы на рынке работал меритократичний принцип, когда личные достижения и доходы зависят от способностей, навыков, мотивации и трудолюбия, а не от полезных связей или взяток.

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