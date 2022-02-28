Об этом сказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. Он заверил, что власть работала 2 дня над логистикой.

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"В 8:00 закончился комендантский час. Мы даем возможность людям сходить в магазины. Эти 2 дня, когда было все закрыто, мы разрабатывали логистику, чтобы все, что возможно на сегодня, доставить в магазины", – сказал заместитель председателя КГГА.

Я не обещаю там большого разнообразия, но все необходимые товары можно будет приобрести,

– добавил Поворозник.

Он отметил, что сейчас власть работает над тем, чтобы довезти персонал до магазинов, поэтому они будут открываться в течение дня.