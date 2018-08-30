Разные миры: сеть шокировал инцидент в центре Киева в годовщину Иловайской трагедии

29 августа, в день памяти погибших во время трагических событий в Иловайске, в Киеве на Майдане Независимости, молодежь устроила традиционные уличные танцы.

Соответствующие фото опубликовал журналист Максим Левин на своей странице в Facebook.

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Он напомнил, что 4 года назад в один день Украина потеряла только по официальной статистике 366 защитников.

На первом фото: Матвей на могиле своего отца, Максима Ляшука, который погиб во время выхода из Иловайска 29 августа. На втором: танцы под туц-туц в центре Киева, за 1 километр от стены памяти, сейчас, 29 августа, в день памяти по погибшим на войне,

– написал фотограф

Матвей Ляшук на могиле отца, который погиб под Иловайском

Танцы на Крещатике в годовщину Иловайской трагедии

Также он отметил, что на вопрос, знают ли ребята, что они устроили веселье в День памяти по погибшим, они ответили: "Ой, извините, мы не знали. У нас работа, понимаете, нам деньги нужно зарабатывать".

Пользователи сети в комментариях также высказали возмущение такими действиями молодежи. Они отмечают, что украинцы "уже более 4 лет живут в параллельных мирах", а эти ребята "не знают войны", и "их вина – в тупости".

Напомним, 29 августа в Украине отметили четвертую годовщину Иловайской трагедии, в которой по официальным данным погибли 366 военных, еще около 500 получили ранения, много людей оказалось в плену. По неофициальным данным, эти цифры намного больше.