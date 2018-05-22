Разоблачение. Вся правда про IQOS: вредный или не вредный

Если послушать производителей, так все, что мы видим на прилавках супермаркетов, не содержит ни пальмового масла, ни транс-жиров, ни консервантов, сахара, ГМО, пестицидов, гормонов, и вообще здоровью только на пользу. Но любое громкое заявление о полезности стоит перепроверять.

Сегодня будем разбираться с нашумевшей новинкой для курильщиков – IQOS. Официальная информация от производителя – на iqos.ua.

IQOS – это система электронного нагревания табака от Philip Morris International. Позиционируется как менее вредная и более гигиеничная альтернатива для курильщиков. Мы будем изучать, так ли это, где кроется подвох и что говорят на эту тему исследования. Пройдемся сразу по вопросам, которые вызывают больше всего обсуждений и споров.

Если вы не чувствуете в себе сил пробраться сквозь частокол научных терминов, скрольте сразу к выводам. Там в хрестоматийной форме изложено все самое важное.

1. Там есть никотин. Правда?

Это правда. Что ты с табаком ни делай – жги, грей, замачивай в воде – в нем все равно есть никотин. А никотин вызывает зависимость. Более того, передозировка никотина отрицательно влияет на сердечно-сосудистую систему. Особенно опасен никотин для беременных и кормящих женщин, для людей с болезнями сердца и повышенным давлением. Но важно понимать, что большинство болезней, которые ассоциируют с курением, вызваны не никотином, а продуктами горения.

"К болезням и смерти в основном приводят токсины и канцерогены в сигаретном дыме, а не никотин", – Национальный институт здравоохранения и усовершенствования медицинского обслуживания Великобритании (U.K. National Institute for Health and Care Excellence).

В процессе курения сигареты выделяется около 6000 различных химических соединений (смолы, угарный газ, аммиак и т.д.). Доказано, что как минимум 1% из этих веществ может вызывать заболевания.

В IQOS продукты горения отсутствуют. Устройство нагревает табак всего до 300-350 ⁰С (в сигарете температура горения достигает 800 ⁰С). Этого достаточно, чтобы извлечь из табака вкус и никотин, но при этом не продуцировать вредные продукты горения. Технология нагревания табака в IQOS позволяет снизить количество выделяемых вредных веществ на 90–95%.

2. Табак внутри стиков выглядит подозрительно. А это вообще табак?

Если разломать стик для IQOS, то внутри мы увидим табак, такой, как на фото ниже. На сигаретный табак это не похоже. На цельный табачный лист – тоже. Мы прозондировали интернет на предмет того, откуда берется такой табак в пластинках, и лучше ли он или хуже того, что в сигаретах.

Для стиков IQOS берут натуральные листья табака и мелко измельчают, как в блендере. Полученный порошок пропитывают глицерином и пропиленгликолем. Эти вещества добавляют для того, чтобы обеспечить испарение. Сам по себе сухой табачный лист при нагревании испарять что-то будет слабо. Для эксперимента можно попробовать подогреть на сковороде любые сухие листья – до появления запаха греть придется долго. Зато если листья намочить водой, аромат начнет чувствоваться очень скоро.

Табачно-глицериновую кашицу раскатывают, подсушивают и нарезают пластинками. Вот эти пластинки мы и видим внутри стиков.

3. Зачем добавляют глицерин и пропиленгликоль? Это же химия!

Ладно, табак, может, и не подозрительный. Зато вещества, которыми его пропитывают, вызывают тревогу. Получается, что при использовании IQOS мы вдыхаем глицериновый аэрозоль с никотином и табачным ароматом. Глицерин также выступает основным ингредиентом в жидкостях для вейпов и электронных сигарет. А безопасно ли это вдыхать? Точный ответ на этот вопрос нигде не указан. Потому проведем собственное расследование.

Глицерин широко используется в косметической, фармацевтической и пищевой промышленности. Он входит в состав многих кремов и увлажняющих косметических средств. В медицине глицерин используется для смягчения слизистых оболочек. Например, в составе сиропов от кашля или жидкостей для ингаляции.

Точного заключения о том, вредно или полезно вдыхать глицерин, испаряющийся из табака или вейпинговой жидкости, нам найти не удалось. Но если даже врачи предписывают вдыхать глицериновые испарения из ингалятора в лечебных целях, то это, как минимум, не вредит.

Пропиленгликоль – базовый ингредиент в табачной индустрии. Он используется как увлажнитель табака в обычных сигаретах, сигарах, в трубочном табаке. Благодаря добавлению пропиленгликоля табак дольше не пересыхает и сохраняет аромат.

Исследований о вреде/безвредности пропиленгликоля мы не нашли. Поэтому вопрос остается открытым.

4. Крупинки табака остаются внутри. Могут ли они загореться?

Загореться они не могут. Температуры для горения категорически недостаточно. Официальных заявлений производителя по поводу застревания табачных крошек мы не нашли. Но исследование Калифорнийского университета показало, что незначительные частицы табака остаются внутри держателя IQOS после извлечения стика. Особенно если доставать стик неправильно.

При многократном нагревании табачных частичек может начаться процесс пиролиза. То есть под продолжительным воздействием температуры твердое вещество начнет расщепляться на газообразные составляющие. Но при этом доказательств вредности этих веществ Калифорнийский университет не обнаружил. Максимум – пользователи отмечают, что плохо вычищенный IQOS горчит.

Так что единственное, что можно порекомендовать – это качественно очищать свой IQOS. А если за долгое время использования он сильно загрязнился, отнести его в фирменный магазин. Там профессиональную чистку устройства делают бесплатно.

5. FDA дает противоречивую оценку безопасности IQOS

И да, и нет. FDA – это главный орган в США (и один из самых влиятельных в мире), занимающийся контролем качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов. Само управление FDA еще никак не комментировало IQOS и его статус для американского рынка. Их точка зрения ожидается к концу года. Пока что вопросом IQOS интересовался только научно-экспертный комитет, консультирующий FDA.

Комитет определил, что система нагревания табака IQOS выделяет значительно меньше вредных веществ по сравнению с обычными сигаретами. Но также представители комитета заявили, что не обладают достаточным количеством данных для далеко идущих выводов ­о том, что переход с сигарет на альтернативные системы потребления никотина в долгосрочном периоде снижает заболеваемость и смертность, связанные с курением.

Краткое резюме нашего исследования для тех, кто хочет прочитать сразу самое главное:

С этим в IQOS все нормально:

1. Стики для IQOS наполнены натуральным табаком, но из-за иной технологии обработки выглядит он не так, как в обычных сигаретах. При обработке его измельчают и пропитывают глицерином и пропиленгликолем, чтобы обеспечить испарение никотина при нагревании.

2. IQOS не продуцирует продукты горения. Самый "страшный" ингредиент в сигаретном дыме – не никотин. Самый большой вред здоровью наносят продукты горения (канцерогенные смолы, аммиак, угарный газ). Поскольку IQOS нагревает табак, а не поджигает его, вредные продукты горения не выделяются. А суммарное количество вредных веществ снижается на 90-95%. Консультационный комитет FDA (американский орган по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов) подтвердил, что IQOS выделяет значительно меньше вредных веществ, чем сигареты.

3. Вдыхать глицерин, которым пропитывают табак, похоже, не вредно. Он используется в ингаляторах при заболеваниях дыхательных путей, в сиропах от кашля, в кремах.

Вот это в IQOS все равно вредно:

1. Никотин. Любой табак содержит никотин. Поэтому при использовании IQOS вы поглощаете никотин приблизительно в том же количестве, что и из сигарет. А никотин вызывает зависимость.

А тут – непонятно:

1. Никаких исследований о вреде/пользе пропиленгликоля мы не обнаружили. Известно только, что пропиленгликолем увлажняют любой табак – в сигаретах, сигарах, трубочный, чтобы он не пересыхал и хранил аромат.

2. После извлечения стика внутри держателя остаются крупицы табака. Если их не вычистить, при повторном нагревании они могут давать горьковатый привкус. Вредно ли это – непонятно.

3. Неизвестно, уменьшает ли IQOS количество заболеваний, связанных с курением в долгосрочном периоде. Консультационный комитет FDA заявил, что у них недостаточно данных для таких далеко идущих выводов.

Проверить самим можно на официальном сайте: iqos.ua.