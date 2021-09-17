Разоблачили крупный завод нелегального алкоголя под Днепром: имели миллионные прибыли

На Днепропетровщине разоблачили минизавод, который производил нелегальный алкоголь. Следователи СБУ установили, что злоумышленники сбывали примерно 100 тонн своего товара каждый месяц.

Поэтому прибыль там измерялась миллионами. О том, что правоохранители туда наведались, сообщили 16 сентября.

Актуально СБУ обнаружила завод, который более 2 лет финансировал боевиков и поставлял продукты в Россию

Работали на несколько областей

СБУ считает, что нелегальный алкоголь из этого производства распространяли в нескольких областях. Впоследствии его сбывали через торговые точки и сети в Киевской, Харьковской и Сумской областях.

Для сокрытия данной схемы злоумышленники оборудовали логистический центр, который распространял подделку. Он был расположен в арендованных складских помещениях на территории Днепропетровщины, а главный офис "фирмы" сделали в Запорожье.

Кто создал этот бизнес

По мнению правоохранителей, производство организовали 4 жителей Запорожской области. Для изготовления суррогата они якобы использовали контрафактный спирт, а также консерванты крайне сомнительного качества.

По данным следствия, полученные прибыли выводили в тень через подконтрольные фирмы. Что обнаружили при обысках офисов и складских помещений:

более 16 тонн подготовленной к сбыту продукции;

ингредиенты для изготовления фальсификата;

тару для фасовки готового товара;

черную бухгалтерию и документацию, доказывающую преступную деятельность.

Обыски нелегального водочного завода / Фото СБУ

Какое наказание возможно

Вероятно, дело расследуют по статье о незаконном изготовлении и сбыте подакцизных товаров. Она предусматривает от 3 до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Однако пока причастным к схеме еще не объявляли о подозрении.