Разоблачили крупный завод нелегального алкоголя под Днепром: имели миллионные прибыли
Источник:СБУ Днепропетровщины
На Днепропетровщине разоблачили минизавод, который производил нелегальный алкоголь. Следователи СБУ установили, что злоумышленники сбывали примерно 100 тонн своего товара каждый месяц.
Поэтому прибыль там измерялась миллионами. О том, что правоохранители туда наведались, сообщили 16 сентября.
Актуально СБУ обнаружила завод, который более 2 лет финансировал боевиков и поставлял продукты в Россию
Работали на несколько областей
СБУ считает, что нелегальный алкоголь из этого производства распространяли в нескольких областях. Впоследствии его сбывали через торговые точки и сети в Киевской, Харьковской и Сумской областях.
Для сокрытия данной схемы злоумышленники оборудовали логистический центр, который распространял подделку. Он был расположен в арендованных складских помещениях на территории Днепропетровщины, а главный офис "фирмы" сделали в Запорожье.
Кто создал этот бизнес
По мнению правоохранителей, производство организовали 4 жителей Запорожской области. Для изготовления суррогата они якобы использовали контрафактный спирт, а также консерванты крайне сомнительного качества.
По данным следствия, полученные прибыли выводили в тень через подконтрольные фирмы. Что обнаружили при обысках офисов и складских помещений:
- более 16 тонн подготовленной к сбыту продукции;
- ингредиенты для изготовления фальсификата;
- тару для фасовки готового товара;
- черную бухгалтерию и документацию, доказывающую преступную деятельность.
Обыски нелегального водочного завода / Фото СБУ
Какое наказание возможно
Вероятно, дело расследуют по статье о незаконном изготовлении и сбыте подакцизных товаров. Она предусматривает от 3 до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Однако пока причастным к схеме еще не объявляли о подозрении.