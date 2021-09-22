По вероятной причастности к махинациям задержали чиновницу квартирно-эксплуатационного отдела. Расследование проводит Департамент стратегических расследований.

Заметьте Судья из Мукачево получил 7 лет тюрьмы за взятку в 2000 гривен

Обещала "решить вопрос"

Следователи установили, что женщина наладила коррупционный механизм предоставления в аренду или в пользование имущества, находящегося на балансе ее отдела. Ее задержали после получения ею на карту 10 тысяч гривен.

За эти деньги злоумышленница якобы обещала повлиять на руководителя квартирно-эксплуатационного отдела, чтобы "решить вопрос". Речь шла о предоставлении в пользование нежилого помещения.

Что грозит чиновнице

Правоохранители сразу объявили задержанной о подозрении. Это дело расследуется по статье о злоупотреблении влиянием. Если вину женщины смогут доказать, ей грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Другое задержание в городе

Также 22 сентября сообщили, что задержали на взятке других чиновников Минобороны. Впоследствии стало известным, что один из них – Сергей Собенс, который "решал вопросы" со структурами Микитася – Татарова.

Это задержание провело ГБР еще 15 сентября. Чиновник и посредник якобы требовали от 30 тысяч долларов. За эти деньги они обещали "помочь" с разрешением на отвод в постоянное пользование земли для строительства многоквартирного дома в Киевской области.