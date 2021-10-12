Злоумышленники сбывали наркотики путем "закладок". Всего правоохранители провели 19 обысков по месту жительства предполагаемых наркоторговцев. Это в Киеве и Одессе, Киевской, Черкасской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

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Изъяли 10 килограммов наркотиков

По данным следствия, члены организованной группы в течение февраля-мая 2021 года продавали метадон. Наркотики сбывали путем "закладок" на территории Киева, Киевской и Днепропетровской областей.

Чтобы разоблачить преступление, правоохранители закупили наркотики. После чего, одновременно провели 19 обысков по месту жительства причастных в 6 областях Украины и в их транспортных средствах.

Преступная группа торговала наркотиками под Днепром и под Киевом / Фото Офиса генпрокурора

По результатам обысков изъяли около 9,5 килограмма наркотиков, приборы для изготовления, взвешивания, упаковки и хранения, банковские карты, деньги.

Что угрожает злоумышленникам

При процессуальном руководстве Офиса генпрокурора злоумышленников разоблачили и сообщили о подозрении пятерым членам организованной группы.

Их задержали по факту незаконного сбыта наркотических средств.

Злоумышленникам может грозить от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Пятерым причастным объявили подозрение / Фото Офиса генпрокурора