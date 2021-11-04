О том, что нескольких из них задержали силовики ГБР, сообщили 4 ноября. Сейчас у фигурантов этого дела уже провели 17 обысков.

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Сыщикам удалось задокументировать 11 фактов вымогательства и получения взятки. Общая сумма, которую в итоге получили полицейские, – 180 тысяч гривен.

Среди подозреваемых есть и исполняющий обязанности начальника одного из отделов полиции. По данным следователей, он с сообщниками с августа по ноябрь систематически получали деньги за различные услуги.

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Что предлагали подозреваемые

За определенную сумму можно было обеспечить беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности. Речь идет о транспортных перевозках смазочно-топливных материалов, металлолома и древесины. Также подозреваемые, вероятно, брали деньги за непривлечение к ответственности лиц, которые ездили за рулем навеселе.

Как происходили задержания

Задержали 3 предполагаемых членов группировки 3 ноября. Их задержали прямо во время получения новых взяток. Один из них получил 20 тысяч гривен за непривлечение к уголовной ответственности. Остальные двое забирали по 10 тысяч за непрепятствование хозяйственной деятельности.

Задержание полицейских за взяточничество / Фото офиса генпрокурора

Им и еще семерым правоохранителям сообщили о подозрении. После этого провели обыски в помещениях фигурантов и в здании районного управления полиции.

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Что изъяли во время обысков