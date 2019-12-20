Разоблачили студии, которые снимали детское порно: родители соглашались на видео

В нескольких селах на Днепропетровщине полицейские разоблачили порностудию. Видео с детской порнографией за криптовалюту продавали за границу.

Как рассказали в Нацполиции, снимали в порнороликах детей от 9 до 13 лет. Родители сами привозили своих детей в студии и получали за это деньги.

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Говорится о том, что организатор смог убедить матерей в таком преступлении против собственных детей. Руководил съемками и был оператором сам организатор бизнеса.



Разоблачили студии, где снимали детскую порнографию / npu.gov.ua

В студии снимали ролики в соответствии с желаниями клиентов: могли выбрать пол, дизайн интерьера и тематику. С детьми проводили беседы относительно того, как надо вести себя перед камерой. Ролики анонимно заливали в интернет и продавали за криптовалюту.



Родители давали согласие на съемку своих детей в порно / npu.gov.ua

20 декабря в шести студиях провели обыски. У участников съемок уже нашли доказательства причастности к детской порнографии. Открыто уголовное дело. За создание и продажу детской порнографии участникам грозит до 10 лет заключения.