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      Разоблачили студии, которые снимали детское порно: родители соглашались на видео

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      На Днепропетровщине разоблачили студии, в которых снимали детское порно / npu.gov.ua

      В нескольких селах на Днепропетровщине полицейские разоблачили порностудию. Видео с детской порнографией за криптовалюту продавали за границу.

      Как рассказали в Нацполиции, снимали в порнороликах детей от 9 до 13 лет. Родители сами привозили своих детей в студии и получали за это деньги.

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      Говорится о том, что организатор смог убедить матерей в таком преступлении против собственных детей. Руководил съемками и был оператором сам организатор бизнеса.


      Разоблачили студии, где снимали детскую порнографию / npu.gov.ua

      В студии снимали ролики в соответствии с желаниями клиентов: могли выбрать пол, дизайн интерьера и тематику. С детьми проводили беседы относительно того, как надо вести себя перед камерой. Ролики анонимно заливали в интернет и продавали за криптовалюту.


      Родители давали согласие на съемку своих детей в порно / npu.gov.ua

      20 декабря в шести студиях провели обыски. У участников съемок уже нашли доказательства причастности к детской порнографии. Открыто уголовное дело. За создание и продажу детской порнографии участникам грозит до 10 лет заключения.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Порно Дети и несовершеннолетние Новости Днепра
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