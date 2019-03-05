08:46
5 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ УМЕР КИТ ФЛИНТ – THE PRODIGY ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рогозин захотел утереть нос Илону Маску. одиночество Киркорова
      Вєсті Кремля
      21:09, 4 марта
      Вести.UA: Рука Кремля руководит Порошенко. Заоблачные мечты Вилкула
      Вєсті.UA
      19:47, 4 марта
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, 1 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Блоги Злой Одессит
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ УМЕР КИТ ФЛИНТ – THE PRODIGY ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Злой Одессит

      Разочарование для России: уровень добычи газа в Украине вырос

      441
      Уровень добычи газа в Украине снова вырос
      Уровень добычи газа в Украине снова вырос / Daynews.com.ua

      Пришла весна и сейчас самое время поговорить о вопросах, которые пятый год подряд не дают спокойно спать нашим "гибридным" соседям. В частности, замерзли украинцы в этом году или нет? И, судя по тому, что мы имеем на сегодня, прогнозы пропагандистов вновь ушли на дно лужи.

      Для начала по ПХГ. Так, согласно данным АО "Укртрансгаз" в подземных газовых хранилищах Украины на данный момент находится 9 млрд 979 млн м³. Всего же за имеющийся период отопительного сезона, начавшегося 7 ноября 2018 года из ПХГ было отобрано 7 млрд 215 млн м³.

      Читайте также: В каких целях "братский" Китай использует макет российского танка Т-90?

      При этом пиковый отбор газа из ПХГ зафиксировали в феврале. Так, за месяц было отобрано 2 млрд 529,39 млн м³.

      Вместе с данными по ПХГ, думаю, будет полезной и другая статистика, касающаяся тоже газа, но уже уровня его добычи за январь. И она, надо сказать, так же не прибавит радости нашим гибридным доброжелателям.

      Так, по состоянию за январь, добыча газа в Украине выросла на 2,4% в сравнении с январем 2018 года и составила 1 млрд 818,1 млн м³. Старт года с прироста не может не радовать, ведь планка добычи в 21 млрд м³ должна быть в этом году обязательно преодолена.

      Собственно, поздравляю всех с наступлением весны и в очередной раз, не сбывшейся мечтой информационных террористов, упорно развивших нарративы о стремительно сокращающихся запасах в ПХГ и неминуемом "холодоморе".

      Читайте также: Извращенное подобие СССР: в России закрылись больше половины банков

      blog_ava
      Прогноз погоды на 5 марта: в Украину придет весеннее тепло, но возможны дожди
      сегодня
      550
      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости Украины Деньги Новости политики Газ Публикации
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Разочарование для России: уровень добычи газа в Украине вырос
      сегодня , 08:40 Разочарование для России: уровень добычи газа в Украине вырос
      Злой Одессит 443
      Сами себя бомбить не станут: что будет делать Россия после введения американских санкций
      сегодня , 08:00 Сами себя бомбить не станут: что будет делать Россия после введения американских санкций
      Іван Яковина 133
      Как освежить квартиру без капитального ремонта
      4 марта , 10:00 Как освежить квартиру без капитального ремонта
      446
      Кумівство та вседозволеність: як друзі Порошенка окуповують Верховний суд
      4 марта , 23:00 Кумівство та вседозволеність: як друзі Порошенка окуповують Верховний суд
      Роман Маселко 245
      Анексія Криму: перші "зелені чоловічки" та антиросійські мітинги – розповідь очевидця
      4 марта , 22:01 Анексія Криму: перші "зелені чоловічки" та антиросійські мітинги – розповідь очевидця
      Антон Голобородько 1644
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук