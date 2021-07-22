В Харькове пес набросился на мужчину в подъезде: ему разорвало лицо – видео

На Героев Сталинграда в Харькове в подъезде дома бойцовский стаффтерьер набросился на мужчину. Пес покусал лицо и ноги, поэтому его отвезли в больницу.

В сети выложили видео с места происшествия 21 июля. На кадрах видно 2 пострадавших людей. Однако затем в сети уточнили, что говорится только об одном.

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Не смогли помочь

В соцсетях сообщают, что владелица 2 стаффтерьеров часто выпивает. Она постоянно выпускает собак, хоть они – очень агрессивны.

На этот раз хозяйка пригласила к себе мужчину с женщиной. Внезапно терьер набросился на мужчину и покусал его. У пострадавшего – раны на лице, руках, пятке. Сейчас он находится в больнице.

Соседи, к сожалению, не смогли помочь, потому что собаки бегали по подъезду. Они говорят, что и раньше боялись выпускать своих детей гулять, потому что псы – опасны.

Известно, что терьеры неоднократно нападали на людей. В полицию люди уже обращались, но раньше она на это не реагировала. В последнем случае, то правоохранители внесли все данные в Журнал единого учета: проводится проверка.

В Харькове стаффтерьер искусала мужчину: смотрите видео (Внимание! Не для слабонервных)