Разрабатывают кардинально другой дизайн Apple Watch

Компания Apple разрабатывает абсолютно новый дизайн своих гаджетов Apple Watch. Работа над новыми смарт-часами ведется уже несколько лет.

Об этом пишет techradar.com.

По данным журналистов, дисплей на новых Apple Watch будет круглой формы. Особенностью дисплея станет эффективное использование места на нем – интерфейс операционной системы и приложений на гаджете будет занимать весь дисплей.

Читайте также: Xiaomi Mi Band 3 снова "засветился" на руке главы компании до официального анонса

Кроме того, дисплей должен быть "нового поколения" (речь идет о microLED-дисплее, разработку которых, по слухам, Apple ведет в секретной лаборатории) и с изогнутыми краями.

Новый дизайн Apple Watch