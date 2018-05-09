Разрабатывают кардинально другой дизайн Apple Watch
Компания Apple разрабатывает абсолютно новый дизайн своих гаджетов Apple Watch. Работа над новыми смарт-часами ведется уже несколько лет.
Об этом пишет techradar.com.
По данным журналистов, дисплей на новых Apple Watch будет круглой формы. Особенностью дисплея станет эффективное использование места на нем – интерфейс операционной системы и приложений на гаджете будет занимать весь дисплей.
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Кроме того, дисплей должен быть "нового поколения" (речь идет о microLED-дисплее, разработку которых, по слухам, Apple ведет в секретной лаборатории) и с изогнутыми краями.
Новый дизайн Apple Watch
Источник: 24 Канал
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