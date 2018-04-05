Разработчик искусственного интеллекта из Google переходит в Apple

Топ-менеджер Google Джон Джаннандреа, который отвечал за разработки корпорации в области искусственного интеллекта, перешел в корпорацию Apple.

Об этом сообщает Kfund Media.

Джаннандреа пришел в Google в 2010 году на должность вице-президента по разработкам искусственного интеллекта. С 2016 года эксперт по машинному обучению отвечал за поисковик Google. В Apple Джаннандреа будет также руководить отделом искусственного интеллекта и подчиняться непосредственно гендиректору компании Тиму Куку.

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Одна из задач бывшего топ-менеджера Google на новом месте работы будет заключаться в совершенствовании голосового помощника Siri, который уступает двум своим конкурентам – Google Assistant и Alexa от Amazon.

Пост Джаннандреа в Google займет Джефф Дин, который работает в корпорации с 1999 года. В 2011 году Дин стал соучредителем Google Brain, исследовательского подразделения по изучению искусственного интеллекта на основе глубокого обучения.