Разработчики анонсировали презентацию смартфона Honor 10

Премьера смартфона Honor 10 запланирована на 15 мая 2018 года. Телефон будет похож на модели Huawei P20 и Huawei P20 Pro, но его спецификация будет несколько слабее.

Об этом сообщает Interteam.

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Смартфоны Honor пользуются большим спросом среди пользователей, потому что имеют привлекательное соотношение цена-качество. Производитель уже запланировал пресс-конференцию, на которой и представят новый девайс. Презентация состоится 15 мая в Лондоне. Приглашение не раскрывают ничего, кроме даты и места. Однако там отмечается, что смартфон будет оснащен искусственным интеллектом.

Honor 10, скорее всего, будет похож на Huawei P20 и Huawei P20 Pro, наибольшее сходство он будет иметь с первым смартфоном, но его фунции несколько ограничат. Из-за того, что телефоны Honor обычно значительно дешевле, чем их аналоги от компании Huawei.



Возможный дизайн Honor 10

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Фотографии с якобы изображением смартфона Honor 10 попали в сеть несколько недель назад. Наиболее заметными оказались разрез вверху экрана подобно iPhone X, передний сканер отпечатков пальцев и горизонтальная двойная камера. В отличие от Huawei P20 и Huawei P20 Pro не следует ожидать здесь оптики Leica.