Разработчики анонсировали выход игры World of Warships: Legends на PlayStation 4 и Xbox One

Студия Wargaming анонсировала релиз игры World of Warships: Legends на консолях PlayStation 4 и Xbox One. Стоит отметить, что презентация обновленной игры состоится в рамках выставки Gamescom 2018, которая пройдет с 21 по 25 августа в Кельне, а релиз игры ожидается уже в 2019 году.

Об этом сообщает hi-tech.ua.

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Разработкой World of Warships: Legends занимается команда из Санкт-Петербурга, которая создала World of Warships для ПК. Используя все возможности консолей текущего поколения, Legends предложит свежий взгляд на сражения знаменитых боевых кораблей XX века.



Стоит отметить, что наряду с традиционными для World of Warships сражениями флотов военно-морская игра будет содержать эксклюзивный контент и новые игровые возможности.

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