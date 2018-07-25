Разработчики игры Civilization готовят революционно новый продукт

Команда Firaxis, которая известна своей бессмертной серией игр Civilization и научно-фантастической стратегией XCOM, работает над новым проектом. Однако студия готовит совершенно новую игру, которая будет отличаться от предыдущих продуктов компании.

Об этом сообщает PCgamesN.

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Радостную весть журналистам сообщил президент 2K Games Дэвид Исмайлер.

Мы сделали Civilization, затем XCOM, и теперь хотим добавить в портфолио еще один проект,

– подчеркнул он.

Стоит отметить, что студия Firaxis является одним из подразделений компании, поэтому сомневаться в его словах не приходится. Что это за игра и когда ее ждать, руководитель, конечно, не сообщил, так что самое время дать волю фантазии и помечтать, чего же еще могут породить создатели двух хитовых сериалов.

Новое детище Firaxis, вполне возможно, станет частью плана по расширению 2K Games. Корпорация, судя по всему, нацелена на модель "игры как сервиса" и хочет максимально продлить жизненный цикл своих тайтлов. Кроме того, в приоритете у руководства сейчас в том числе и мобильный рынок, что наверняка порадует тех, кто не выпускает свой смартфон из рук.

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