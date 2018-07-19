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Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. перенесли дату выхода новой игры Fear the Wolves

54 Читати новину українською
Дата выхода игры Fear the Wolves перенесли
Дата выхода игры Fear the Wolves перенесли / Фото из свободных источников

С начала декабря Fear the Wolves запланировали к выходу в раннем доступе 18 июля, однако релиз подвинули на несколько недель. Студия Vostok Games приняла такое решение после того, как внимательно выслушала ожидания игроков и отзывы во время недавнего закрытого тестирования.

Об этом сообщает 3DNews.

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В связи с этим закрытое бета-тестирование продлится до новой даты выхода ранней версии Fear the Wolves, что позволит игрокам продолжить исследования враждебных и радиоактивных земель опустошенного Чернобыля.

Мы видели десятки тысяч игроков, которые борются в Fear the Wolves в последнюю неделю закрытого бета-тестирования. Мы рады, что они довольны сочетанием классического игрового процесса Battle Royale с оригинальными механиками,
– отметили в Vostok Games.

Основной целью студии теперь будет устранение технических проблем, а также улучшение других аспектов Fear the Wolves, благодаря большому количеству собранных в ходе тестирования данных. Новая дата выхода игры на ПК будет объявлена позже. Проект также запланирован к релизу на Xbox One и PlayStation 4, уже после премьеры на компьютерах.

Трейлер игры Fear the Wolves  смотрите видео

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Теги: Техно Интернет Игры
Источник: 24 Канал
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