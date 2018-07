Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. перенесли дату выхода новой игры Fear the Wolves

С начала декабря Fear the Wolves запланировали к выходу в раннем доступе 18 июля, однако релиз подвинули на несколько недель. Студия Vostok Games приняла такое решение после того, как внимательно выслушала ожидания игроков и отзывы во время недавнего закрытого тестирования.

Об этом сообщает 3DNews.

В связи с этим закрытое бета-тестирование продлится до новой даты выхода ранней версии Fear the Wolves, что позволит игрокам продолжить исследования враждебных и радиоактивных земель опустошенного Чернобыля.

Мы видели десятки тысяч игроков, которые борются в Fear the Wolves в последнюю неделю закрытого бета-тестирования. Мы рады, что они довольны сочетанием классического игрового процесса Battle Royale с оригинальными механиками,

– отметили в Vostok Games.

Основной целью студии теперь будет устранение технических проблем, а также улучшение других аспектов Fear the Wolves, благодаря большому количеству собранных в ходе тестирования данных. Новая дата выхода игры на ПК будет объявлена позже. Проект также запланирован к релизу на Xbox One и PlayStation 4, уже после премьеры на компьютерах.



Трейлер игры Fear the Wolves – смотрите видео

