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Разработчики перенесли дату релиза Battlefield V: новая дата выхода игры

19 Читати новину українською
Battlefield V: новая дата выхода игры
Battlefield V: новая дата выхода игры / Скриншот из видео

Издательство Electronic Arts и студия DICE сообщили о том, что шутер Battlefield V не выйдет в назначенный срок. Напомним, игра должна была выйти 19 октября этого года, а теперь дату релиза перенесли на 20 ноября.

Об этом сообщает DSOGaming.

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По словам разработчиков, им необходимо дополнительное время на внесение финальных корректировок, чтобы шутер не разочаровал фанатов. Студии помогла обратная связь от игроков, которые принимали участие в закрытых раундах альфа-тестирования.

Впрочем, это вряд ли является настоящей причиной переноса сроков релиза. Многие связывают такое решение с нежеланием EA находиться между двух огней в лице Call of Duty: Black Ops 4, которая увидит свет 12 октября и Red Dead Redemption 2, которую выпустят 26 октября.

Отметим, что Battlefield V создается в версиях для PC, PS4 и Xbox One. Открытая многопользовательские "бета" игры стартует 6 сентября на всех трех платформах.

Официальное трейлер Battlefield V – смотрите видео

 

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Теги: Техно Игры
Источник: 24 Канал
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