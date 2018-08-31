Разработчики перенесли дату релиза Battlefield V: новая дата выхода игры

Издательство Electronic Arts и студия DICE сообщили о том, что шутер Battlefield V не выйдет в назначенный срок. Напомним, игра должна была выйти 19 октября этого года, а теперь дату релиза перенесли на 20 ноября.

Об этом сообщает DSOGaming.

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По словам разработчиков, им необходимо дополнительное время на внесение финальных корректировок, чтобы шутер не разочаровал фанатов. Студии помогла обратная связь от игроков, которые принимали участие в закрытых раундах альфа-тестирования.



Впрочем, это вряд ли является настоящей причиной переноса сроков релиза. Многие связывают такое решение с нежеланием EA находиться между двух огней в лице Call of Duty: Black Ops 4, которая увидит свет 12 октября и Red Dead Redemption 2, которую выпустят 26 октября.



Отметим, что Battlefield V создается в версиях для PC, PS4 и Xbox One. Открытая многопользовательские "бета" игры стартует 6 сентября на всех трех платформах.



Официальное трейлер Battlefield V – смотрите видео

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