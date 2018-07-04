Разработчики поделились интересными деталями игры Fallout 76

Исполнительный продюсер Bethesda Game Studios Тодд Говард поделился очередной порцией информации относительно игры Fallout 76. Разработчики научно-фантастического сериала с радостью делятся информацией с геймерами, чтобы те могли заранее подготовиться к путешествию по Западной Вирджинии, которая пережила ядерную войну.

Об этом сообщает wccftech.

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Любителей PvE и борцов за честность обнадежили: в Fallout 76 нельзя убивать персонажей ниже пятого уровня. Более того, хотя новинка и будет построена на взаимодействии тех, кто выжил, общаться между собой не обязательно. В Bethesda даже подумывают впоследствии открыть серверы, где геймер сможет остаться один на один с суровой постъядерной природой, прихватив с собой парочку модов на свой вкус.

Те же, кому не нравится путь отшельника, свободны в полной мере ощутить прелести постапокалиптической жизни. Продавать здесь можно практически все. Никто не мешает создать собственную торговую империю и стать первым радиоактивным миллионером. Беспокоиться о лагере с провиантом и товарами не придется: как только пользователь отключается от игры, его стоянка исчезает и никакие воры не украдут роботов, оружие или ужин.

Fallout 76 выйдет 14 ноября 2018 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Перед полноценным запуском Bethesda планирует открыть бета-тестирование, и сейчас программисты студии размышляют, стоит ли сохранять прогресс игроков после его завершения.

Официальный трейлер Fallout 76 – смотрите видео

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