19:52
16 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 17°C
  • воскресенье
    28°C 20°C
  • понедельник
    27°C 18°C
  • вторник
    27°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Что не дает спать Владимировичу. Секс-запреты на ЧМ
Вєсті Кремля
19:39, сегодня
Вести.UA. Жир. Кто хочет отобрать у Ляшко звание главного короволюба. Оппонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:09, сегодня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Искусственный интеллект

Разработчики представили приложение Otter Voice Notes для голосовых заметок

21 Читати новину українською
Otter Voice Notes конвертирует речь в текст
Otter Voice Notes конвертирует речь в текст / cnet

Развитие отрасли машинного обучения позволило существенно улучшить качество программных продуктов. Хорошим примером может служить приложение Otter Voice Notes, которое на основе записей пользователя учится и в будущем лучше распознает команды.

Об этом сообщает Androidinsider.

Читайте также: Как сэкономить деньги в Google Play: появилась новая функция

Приложение представляет собой заметки, но не простые, а предназначенные для записи диалогов. Стоит нажать лишь одну кнопку записи, после чего приложение начнет автоматически записывать речь и конвертировать ее в текст. Если в диалогах прослеживаются паузы, приложение автоматически отделяет речь по времени в хронологическом порядке.

Otter Voice Notes отлично подойдет журналистам. Во время интервью можно запустить запись в приложении, и оно само будет конвертировать речь пользователя в текст, таким образом, не нужно будет потом анализировать аудиозапись для ручной конвертации в текст.

Otter Voice Notes  Otter Voice Notes
Приложение Otter Voice Notes преобразует ваши слова в текст на смартфоне

Бесплатный тарифный план предлагает пользователям 600 минут записи в месяц, а за 10 долларов можно увеличить ограничение до 6000 минут в месяц.

Читайте также: Ученые представили приложение SleepScore: чем полезна новинка

Однако бесплатного плана должно хватить многим, к тому же даже в бесплатном тарифном плане есть множество возможностей, например, доступ к веб-версии (otter.ai), изменение скорости записи, создание групп с доступом к общим записям, экспорт записей в MP3-формате и так далее.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.

Теги: Техно Приложения Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Будинку Леонтовича – бути, або Як місцева громада відвоювала спадщину українського композитора
сегодня, 19:03 Будинку Леонтовича – бути, або Як місцева громада відвоювала спадщину українського композитора
Наталія Заболотна 109
Професійні шулера і катали: яку "цікавинку" додали в закон про Антикорупційний суд
сегодня, 18:00 Професійні шулера і катали: яку "цікавинку" додали в закон про Антикорупційний суд
Сергій Лещенко 104
Низький рейтинг Порошенка: чи зможе щось витягнути президента з дна
сегодня, 17:00 Низький рейтинг Порошенка: чи зможе щось витягнути президента з дна
Христина Бердинських 352
Українська медицина: топ-5 інновацій, що рятують життя
сегодня, 16:03 Українська медицина: топ-5 інновацій, що рятують життя
Інститут Просвіти 489
Чому незалежність НАБУ стала "кісткою в горлі", а робота органу інколи доходить до абсурду
сегодня, 15:00 Чому незалежність НАБУ стала "кісткою в горлі", а робота органу інколи доходить до абсурду
Олександра Дрік 55
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук