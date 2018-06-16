Разработчики представили приложение Otter Voice Notes для голосовых заметок

Развитие отрасли машинного обучения позволило существенно улучшить качество программных продуктов. Хорошим примером может служить приложение Otter Voice Notes, которое на основе записей пользователя учится и в будущем лучше распознает команды.

Об этом сообщает Androidinsider.

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Приложение представляет собой заметки, но не простые, а предназначенные для записи диалогов. Стоит нажать лишь одну кнопку записи, после чего приложение начнет автоматически записывать речь и конвертировать ее в текст. Если в диалогах прослеживаются паузы, приложение автоматически отделяет речь по времени в хронологическом порядке.

Otter Voice Notes отлично подойдет журналистам. Во время интервью можно запустить запись в приложении, и оно само будет конвертировать речь пользователя в текст, таким образом, не нужно будет потом анализировать аудиозапись для ручной конвертации в текст.



Приложение Otter Voice Notes преобразует ваши слова в текст на смартфоне

Бесплатный тарифный план предлагает пользователям 600 минут записи в месяц, а за 10 долларов можно увеличить ограничение до 6000 минут в месяц.

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Однако бесплатного плана должно хватить многим, к тому же даже в бесплатном тарифном плане есть множество возможностей, например, доступ к веб-версии (otter.ai), изменение скорости записи, создание групп с доступом к общим записям, экспорт записей в MP3-формате и так далее.

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