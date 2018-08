Разработчики работают над "воскрешением" легендарной игры Fallout 2

Команда энтузиастов, которая работает над воссозданием игры Fallout 2 на движке Fallout: New Vegas, продемонстрировала пре-альфа версию своего чудесного творения. Авторы проекта имеют кучу амбиций и "наполеоновских" планов: они совсем не желают ограничиваться простым улучшением текстур и изменением графики.

Об этом сообщает DSOG.

Читайте также: Какие игры перекочевали с Xbox 360 в Xbox One

На YouTube-канале Molten Clouds появилось видео, которое демонстрирует результат многолетнего труда. На экране не сразу узнается знаменитая игра, однако настоящие фанаты постапокалиптической драмы вряд ли спутают знакомые локации с чем-то другим.

Авторы Fallout 2 The way of Chosen, к сожалению, пока не могут похвастаться тем, что работа скоро будет закончена, однако уже сейчас их детище выглядит очень интересно: изометрическая RPG в новом виде чувствует себя прекрасно.



Скриншот из игры Fallout 2

Работа над The way of Chosen длится уже много лет, но команде можно простить такую нерасторопность, ведь на свои плечи они взвалили много. Их цель – не просто 3D-версия Fallout 2, а проект, который объединит огромное количество разнообразного контента.

Например, авторы планируют добавить в RPG материалы, которые не вошли в финальную версию оригинала, адаптировать сборник MegaMod и внести собственные правки. Одной лишь второй частью известного научно-фантастического произведения, кстати, решили не обходится: обещают оружие, предметы и даже механики из других игр цикла.

Предварительная демонстрация Fallout 2 The way of Chosen – смотрите видео

Что такое Fallout 2?Компьютерная ролевая игра с открытым миром, разработанная Black Isle Studios и выпущенная издателем Interplay Entertainment в 1998 году. Она стала второй частью из серии Fallout. Несмотря на то, что игровой движок практически не изменился с первой части, благодаря детальной проработке игрового мира и сюжета, продолжению удалось превзойти первую часть по популярности.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно