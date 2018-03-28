Разработчики создали искусственный интеллект, который определяет вероятность смерти

Компания Gero создали нейросеть, которая может предсказать вероятность смерти человека. Для этого искусственный интеллект будет использовать данные фитнес-трекера.

Об этом пишет журнал Nature.

В частности, технология будет учитывать, что старение человека сопровождается увеличением риска болезни и вероятности смерти. Искусственный интеллект учитывает биологический возраст человека и пытается установить, насколько старыми или молодыми является его ткани и органы по сравнению с их обычным состоянием у людей в этом возрасте.

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Как существующие разногласия между биологическим и реальным возрастом, система будет сообщать, что обратить внимание на свое здоровье.

Нам удалось показать, что искусственный интеллект позволяет оценить биологический возраст и вероятность наступления смерти. Для достоверных результатов не нужны медицинские анализы – достаточно данных о движениях человека, записанных фитнес-трекером. Мы использовали возможности этой технологии, чтобы создать удобный инструмент мониторинга, который поможет оценить общее состояние организма человека и следить за изменением уровня риска еще до того, как тот сдаст любые анализы,

– рассказал руководитель проекта Петр Федичев.

Для данных нейросети использовали данные из медицинских карт 10 тысяч людей, которые были собраны в ходе исследования в США. Там содержалась информация, как чувствовали себя люди с различным состоянием здоровья и различными заболеваниями во время непрерывного ношения фитнес-трекера.

Их состояние фиксировался в нескольких состояниях – во время физических нагрузок, в состоянии покоя, после резкого увеличения сердцебиения и тому подобное. Тогда система реагировала на неблагоприятные тенденции: связывал определенные повторяющиеся последовательности движений с данным медицинских историй и показателями анализов.

Таким образом искусственный интеллект выделил среди испытуемых группы повышенного риска и определил их риски смертности.