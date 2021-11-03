Разрешили выбрать форму обучения: как будут учиться одесские школьники после каникул

У одесских школьников 8 ноября оканчиваются осенние каникулы. Большинство учащихся младших классов вернутся за парты, однако могут выбрать дистанционное.

А вот учащиеся 5 – 11 классов преимущественно не смогут вернуться к очной учебе. Об этом сообщила директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич.

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Кому можно выбирать тип обучения

Чиновница написала в фейсбуке, что учащиеся младших классов смогут учиться дистанционно только в тех случаях, когда этого хотят родители. Однако следует предупреждать о таком желании учителей, чтобы школы организовали дистанционные группы.

При этом Буйневич призвала оставлять детей на дистанционном обучении, когда есть такая возможность. Это нужно потому, что сейчас в городе высокий уровень заболеваемости среди школьников.

Учащиеся 5 – 11 классов в основном будут учиться только дистанционно. Исключением будут только учебные заведения, в которых вакцинировались 100% работников.

Учителя в Одессе вакцинированы. Более 92%. Болеет чуть более 1%. То есть, не в нас сейчас дело. А в том, что начали тяжело болеть дети,

– добавила чиновница.

Также она призвала по возможности оставлять дома и дошкольников. Особенно она просила об этом родителей, у которых есть родственники постарше.

Читайте полное сообщение Елены Буйневич:

Подробно о дальнейшем обучении. Каникулы завершатся, что дальше? Будем действовать согласно всем уже известному Постановлению КМУ и имеющимся возможностям:

– учащиеся 5-11 классов будут учиться дистанционно. За исключением школ, где вакцинировано 100 процентов работников. Какие это школы – сообщу в пятницу;

– учащиеся 1-4 классов учатся очно. При этом в ОДЕССЕ ЕСТЬ ВЫБОР ДИСТАНЦИОННОГО ДЛЯ ВСЕХ. Просто заявите об этом своему учителю. В школе будет создано столько дистанционных групп, сколько нужно на параллели. Я призываю родителей, если есть возможность, выберите безопасное обучение из дома еще на неделю – две. Если такое решение принимает большинство вашего класса – можете учиться со своим учителем онлайн. У нас действительно трудная ситуация… еще вчера в детской больнице было 88 детей с коронавирусом. Сегодня – 97. Из них шестеро – в тяжелом состоянии. Почти 600 одесситов заболели за сутки (это обнаружено, а сколько дома? Без теста?)

Учителя в Одессе вакцинированы. Более 92%. Болеет чуть более 1%. То есть, не в нас сейчас дело. А о том, что начали тяжело болеть дети.

Рассмотрим наиболее ответственные вопросы родителей:

Если большинство родителей класса ребенка выбирают очное, как оставить ребенка дома?

В школе будет сформирован дистанционный класс, ребенка включат в него. Да, не обязательно с вашим учителем, на месте администрации школы я бы предложила работать дистанционно педагогам, имеющим противопоказания против прививки или сопутствующие заболевания;

Почти весь класс ребенка решил учиться дистанционно. Я не разделяю это мнение. Как учиться очно?

Если подавляющее большинство вашего класса учится дистанционно, то, скорее всего, с ними останется и ваш учитель. В таком случае ребенок будет временно посещать уроки у учителя, который работает очно.

На вопрос "вымышленной эпидемии" не отвечаю.

Садики в Одессе работают. Однако, и здесь, ПРОШУ тех, кто имеет возможность, оставить ребенка дома, особенно тех, кто имеет невакцинированных родственников постарше.

Я не врач… у нас своя "передовая". И я обнимаю вас, коллеги. Оставайтесь здоровыми.