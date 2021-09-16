Разрисовал участок полиции нецензурными картинками: задержали дерзкого жителя Одесской области

Житель Белгород-Днестровского района пришел посреди ночи в отделение полиции и разрисовал его краской. Он не только делал надписи, но и создал вульгарное изображение.

Вероятно, все завершилось не так, как он того ожидал, поскольку личность нарушителя установили. 16 сентября сообщили, что этого хулигана уже привлекли к ответственности.

Ранее В Киеве пьяные подростки разрисовали вагон в метро: пассажирам было безразлично

Пьяным "нарисовал" себе штраф

Правоохранители установили, что к порче экстерьера их помещения причастен 22-летний юноша. Его сразу отыскали и начали допрашивать.

Оказалось, что тот был в эту ночь пьяным, поэтому и взялся за баллончик с краской. Парень закрасил надписи "полиция" и "график приема граждан". Однако неизвестно, какой именно рисунок он сделал на стене.

Действия нарушителя квалифицировали как мелкое хулиганство. Поэтому он лишь заплатит штраф меньше, чем цена краски – от 51 до 85 гривен.

Другое событие недавно

8 сентября сообщили, что в Киеве подростки испортили новую сцену парка “Орленок” на Отрадном. Теперь она находится в аварийном состоянии.

Несколько молодых людей пришли туда ночью, порезали провода и поломали крышу. Поэтому теперь там нужно делать ремонт.