"Разрисованное" консульство России в Одессе задержали подозреваемого в хулиганстве

Правоохранители разыскали злоумышленника, который "разрисовал" консульство России на Гагаринском плато в Одессе. Он 12 октября якобы подошел к зданию и запустил несколько пакетов с красной краской.

После этого неизвестный быстро скрылся. Спустя сутки в полиции Одесской области рассказали журналистам, что подозреваемого задержали вечером того же дня.

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Парню грозит тюрьма

Оказалось, что этот поступок якобы совершил парень, которому примерно 19 лет (родился в 2002 году). Он является жителем Киевской области.

Когда юношу задержали, он сразу во всем признался. Поэтому правоохранители объявили подозрение по статье о хулиганстве. После этого его выпустили под личное обязательство. Подростку может грозить разное наказание:

штраф от 8 500 до 17 000 гривен;

арест на срок до 6 месяцев;

заключение на срок до пяти лет.

Кратко об этом инциденте

Инцидент произошел примерно в полночь и после этого сразу начали расследование. Следователи установили, что в здание бросили 2 пакета с красной жидкостью.

В сети мнения относительно произошедшего разделились. Кто-то писал, что злоумышленник молодец, однако были и те, кто осуждал такой поступок.