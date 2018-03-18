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Разряженный электрокар Tesla смог доехать до электростанции: видеофакт

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Tesla Model 3 проехала несколько миль без заряда аккумулятора
Tesla Model 3 проехала несколько миль без заряда аккумулятора / Фото из соцсетей

Американский блогер протестировал электромобиль Tesla Model 3. Водитель намеренно разрядил батарею авто, чтобы посмотреть, будет ли она работать после полного исчерпания энергии.

Соответствующее видео мужчина опубликовал на YouTube-канале MilesPerHr.

В начале поездки запас хода электромобиля составлял 10 миль. Уже посреди видеоблога компьютер Tesla показал, что батарея автомобиля полностью разряжена. Однако, как утверждает автор видео, с нулевым запасом хода машина проехала еще около 2 – 3 миль к зарядной станции.

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Также водитель установил, что многие системы электрокара Tesla продолжают работать после разрядки аккумулятора. Только система предупреждения и предотвращения столкновений дала сбой и не реагировала на команды владельца авто.

Смотрите видео тестирования электромобиля Tesla Model 3:

Что такое Tesla?
Это американская компания-стартап, которая производит электромобили и комплектующие к ним. Фирму основал всемирно известный инженер Илон Маск. Названа компания в честь физика Николы Теслы.

Теги: LifeStyle Курьезные новости Tesla
Источник: 24 Канал
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