Разряженный электрокар Tesla смог доехать до электростанции: видеофакт

Американский блогер протестировал электромобиль Tesla Model 3. Водитель намеренно разрядил батарею авто, чтобы посмотреть, будет ли она работать после полного исчерпания энергии.

Соответствующее видео мужчина опубликовал на YouTube-канале MilesPerHr.

В начале поездки запас хода электромобиля составлял 10 миль. Уже посреди видеоблога компьютер Tesla показал, что батарея автомобиля полностью разряжена. Однако, как утверждает автор видео, с нулевым запасом хода машина проехала еще около 2 – 3 миль к зарядной станции.

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Также водитель установил, что многие системы электрокара Tesla продолжают работать после разрядки аккумулятора. Только система предупреждения и предотвращения столкновений дала сбой и не реагировала на команды владельца авто.

Смотрите видео тестирования электромобиля Tesla Model 3:

Что такое Tesla?

Это американская компания-стартап, которая производит электромобили и комплектующие к ним. Фирму основал всемирно известный инженер Илон Маск. Названа компания в честь физика Николы Теслы.