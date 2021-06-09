Разрушенная набережная и потерянный урожай: последствия стихии на Днепропетровщине

В Днепропетровской области не прекращаются сильные дожди, а 9 июня ударил еще и мощный град. В результатов стихия разрушила часть набережной в Днепре и уничтожила урожай в области.
С начала июня на Днепропетровщине не прекращают идти дожди. Осадки уже принесли местным жителям множество бед.
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Обвал Сичеславского Набережной
После дождей 9 июня в Днепре обвалилась часть Сичеславской Набережной. Стихия повредила покрытие на участке между Фестивальным причалом и Монастырским островом. Там кирпич и плитка упали на берег.
По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работают коммунальщики, они огородили место сигнальной лентой.
В Днепре обвалилась Сичеславская Набережная / Фото "Информатора"
Кирпич и плитка упали на берег / Фото "Информатора"
Разрушенная набережная в Днепре: смотрите видео
Потерянный урожай
В Днепропетровской области тоже продолжает дождить. А в Перещепино, Подгородном, Краснополье, Александровке и других селах и городах шел сильный град.
Многие владельцы огородов и участков жалуются на то, что град уничтожил помидоры, огурцы, клубнику и другие культуры.
На Днепропетровщине выпал сильный град / Фото Александра Сохача
Град побил клубнику, помидоры, картофель / Фото Олександра Сохача
Непогода в Днепропетровской области: коротко
- Ранее из-за сильных дождей в Днепропетровской вышла из берегов река Гнилокиш. Как следствие, затопило более 200 домов.
- В Днепре после ливня 2 июня на улицах заметили мужчину, который плавал по дороге на байдарке.
- В тот же день в городе Новомосковск начал разрушаться автомобильный мост. В нем размыло землю возле одной из основ.
- 8 июня в Днепре прошли сильный ливень с грозами и град, а также смерч, который пронесся над одним из местных пустырей.