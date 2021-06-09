Разрушенная набережная и потерянный урожай: последствия стихии на Днепропетровщине

В Днепропетровской области не прекращаются сильные дожди, а 9 июня ударил еще и мощный град. В результатов стихия разрушила часть набережной в Днепре и уничтожила урожай в области.

С начала июня на Днепропетровщине не прекращают идти дожди. Осадки уже принесли местным жителям множество бед.

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Обвал Сичеславского Набережной

После дождей 9 июня в Днепре обвалилась часть Сичеславской Набережной. Стихия повредила покрытие на участке между Фестивальным причалом и Монастырским островом. Там кирпич и плитка упали на берег.

По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работают коммунальщики, они огородили место сигнальной лентой.



В Днепре обвалилась Сичеславская Набережная / Фото "Информатора"



Кирпич и плитка упали на берег / Фото "Информатора"

Разрушенная набережная в Днепре: смотрите видео

Потерянный урожай

В Днепропетровской области тоже продолжает дождить. А в Перещепино, Подгородном, Краснополье, Александровке и других селах и городах шел сильный град.

Многие владельцы огородов и участков жалуются на то, что град уничтожил помидоры, огурцы, клубнику и другие культуры.



На Днепропетровщине выпал сильный град / Фото Александра Сохача



Град побил клубнику, помидоры, картофель / Фото Олександра Сохача

Непогода в Днепропетровской области: коротко