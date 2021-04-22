Разрушение вместо обустройства: в Одессе уничтожают естественную скалу на пляже "Зеленый берег"
В Одессе на скандальном пляже "Зеленый берег" начали разрушать скалу. Трактор заехал в море и начал ломать естественный барьер.
Источник:"Одесса сейчас"
Этот пляж находится между Чкаловским пляжем и "Дельфином". Последние несколько лет на нем ничего не происходило. Однако в этом году, подготовка идет "полным ходом".
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Что известно о "Зеленом береге"
- Это место еще называют пляжем Хмельницкого-Саакашвили.
Расположение скалы / Фото "Одесса Сейчас"
- Связь очевидна: освободитель – захватчик.
- Бывший нардеп построил себе виллу на первой береговой линии.
Разрушение одесского пляжа / Фото "Одесса Сейчас"
- А депутат Хмельницкий, бывший глава Одесской облаадминистрации выступал инициатором открытия пляжа для одесситов и туристов.
- Однако эта история не имела логического конца и на несколько лет о "Зеленом береге" все забыли.
"Ремонтные работы" на пляже / Фото "Одесса Сейчас"
- В этом году – подготовка к курортному сезону началась с "масштабной" подготовки.
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Разрушают скалы на пляже / Фото "Одесса сейчас"
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