В Одессе на скандальном пляже "Зеленый берег" начали разрушать скалу. Трактор заехал в море и начал ломать естественный барьер.

Этот пляж находится между Чкаловским пляжем и "Дельфином". Последние несколько лет на нем ничего не происходило. Однако в этом году, подготовка идет "полным ходом".

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Что известно о "Зеленом береге"

Это место еще называют пляжем Хмельницкого-Саакашвили.



Расположение скалы / Фото "Одесса Сейчас"

Связь очевидна: освободитель – захватчик.

Бывший нардеп построил себе виллу на первой береговой линии.



Разрушение одесского пляжа / Фото "Одесса Сейчас"

А депутат Хмельницкий, бывший глава Одесской облаадминистрации выступал инициатором открытия пляжа для одесситов и туристов.

Однако эта история не имела логического конца и на несколько лет о "Зеленом береге" все забыли.



"Ремонтные работы" на пляже / Фото "Одесса Сейчас"

В этом году – подготовка к курортному сезону началась с "масштабной" подготовки.

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Разрушают скалы на пляже / Фото "Одесса сейчас"