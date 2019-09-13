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      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен

      ЦРУ 17 Читати новину українською

      Киев богат на исторические дома, однако не все они находятся в надлежащем состоянии и вовремя реставрируются. Более того, иногда их наоборот не ремонтируют, а поджигают и пытаются уничтожить. И хотя с первого взгляда, дом с историей похож на развалину, не стоит забывать, что земля под ним стоит безумных денег. Что победит – память об истории или деньги – читайте дальше.

      Игорь Сикорский – киевлянин и изобретатель вертолета. В Украине лелеют память о нем, называя улицы, учебные заведения и даже аэропорт, фамилией и именем Сикорского. О дне рождения великого украинца писал даже новоизбранный президент Владимир Зеленский на своей странице в фейсбуке.

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      Однако дом в Киеве, где жил знаменитый инженер Сикорский, к сожалению, выглядит не так ярко и победно как в фейсбуке. Сейчас дом является памятником национального значения, но и это не спасло его от разрушения. Он расположен в самом центре столицы – между Золотыми воротами и Софийским собором.


      Дом Сикорских в Киеве

      Общественный деятель и правозащитница Елена Терещенко убеждает, что памятник уничтожали вполне сознательно.

      Этот дом семьи Сикорских конца 19 века очень ярко иллюстрирует то, что происходит с историческим лицом Киева. Как дома за бесценок захватываются, потом совершенно безнаказанно доводятся до состояния разрушения с целью застройки земельного участка,
      – отметила Елена.

      Еще в 2015 году дому Сикорских обещали совсем другое будущее. Тогда Минобороны планировало создать здесь музей. Директор департамента социальной и гуманитарной политики Минобороны Валентин Федичев пояснил, что ведомство намеревалось включить этот дом в состав национального военно-исторического музея и обустроить там не только квартиру, или памятный экспонат, который предназначен Сикорскому, а в целом воздухоплаванию на территории Украины.


      Минобороны планировало создать в доме музей

      А сейчас в Минобороны говорят, что средств на музей нет. И сегодня уже Киевская мэрия заявляет о готовности вкладываться в историю.

      И город готов вложить средства в реставрацию этого объекта, чтобы он не стоял в таком состоянии, в котором он сейчас находится. Потому что памятник очень уникален, расположен в историческом месте. И там можно сделать замечательный музей имени Сикорского, в который будут приезжать американцы и весь мир,
      – сказал директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк.

      Но все это возможно лишь при условии, что здание вернется в собственность Киева. Только тогда будут выделены средства из городского бюджета.

      Журналист программы "ЦРУ" оценил состояние здания, погуляв по помещениям, но увиденное его потрясло: следы от пожара, в одном месте сохранились элементы декора, в других – все рушится и нет перекрытий. Похоже, здесь живут бездомные, а с 2015 года на балконе выросли деревья.

      Выглядит ужасно, я тебе скажу. Там завалено перекрытие. Между ним был потолок, там внутри половина дома до четвертого этажа просто не имеет потолка,
      – отметил журналист-расследователь.

      Если годами говорили о музее, то почему его до сих пор нет?


      Состояние дома просто поражает

      Елена Терещенко заявила, что основную ответственность за это должно нести Министерство обороны. В 2000 году оно отдало это здание в аренду благотворительному фонду.

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      Кому принадлежит благотворительный фонд и почему дом Сикорского разрушается – смотрите в программе.

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      Теги: Новости Украины Расследования Новости Киева Новости недвижимости Украины Новости недвижимости КГГА Бюджет ЦРУ
      Источник: 24 канал
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