Разрушение мифов: что думают дети из разных городов Украины про УПА, Бандеру и Вторую мировую

Организаторы проекта GoXChange взялись разрушать мифы, которые детям часто навязывают близкие или учителя. Для этого они устроили обмен студентами из разных украинских городов.

Вторая мировая, а не Великая Отечественная. Сталин сотрудничал с Гитлером и война, которую они начали вместе. Украинцы привыкают к новой истории. Несколько поколений воспитывались на мифах, созданных советской властью. Но открытые архивы и доступ к шокирующим документам меняют ход истории в сознании современников.

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Трое молодых людей – жители центра, востока и запада Украины. Все они родились во времена независимости. Учились в украинских школах по современным программами. Однако, восприятие ключевых событий нашей новейшей истории у них разное. Вот так отвечают на вопросы об УПА.

"Как мы изучали в школе: УПА – это была армия, которая воевала не в сторону нашей страны. Бандера ... мы его бы не почитали", – рассказала Ксения Герман, студентка из Мариуполя.

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"Советская, она больше за Союз была, она жестокая, а УПА, она боролась за нашу независимость", – вспоминает ученик из Киева Владимир Близнюк.

"Это люди, которые боролись за нашу свободу, это хорошо, но прославлять их за то, что они убивали других, я не могу", – отметила студентка из Ужгорода Анастасия Маринчук.

Разрушать мифы, которые детям часто навязывают близкие или учителя, взялись общественные активисты. Это попытались сделать организаторы проекта GoXChange.

Мы взяли студентов из Ужгорода и Мариуполя, и мы отправили их в другие города для того, чтобы в течение 10 дней они ,на собственном опыте, подтвердили или опровергли стереотипы об этих городах,

– отметила координатор проекта GoXChange Юлия Федотовская.

Тарас из Ужгорода был участником проекта. Говорит, отправляясь в Мариуполь имел определённые опасения, которые оказались безосновательными.

"Я думал, что им там Украина как-то все равно, что они хотят в Россию, но это был прямым текстом стереотип, потому что они еще больше патриоты, чем мы здесь", – рассказал студент из Ужгорода Тарас Шмицин.

В то время, как Тарас гостил в Мариуполе, еще одна участница проекта, Ксения, поехала в Ужгород.

"Был какой-то языковой стереотип, что они могут как-то негативно реагировать на русскую речь в магазинах, кафе. Но проблем с этим не было", – заверила студентка из Мариуполя Ксения Герман.

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Пока другие участвуют в проектах, киевский школьник Владимир учится анализировать события, сопоставлять и сравнивать факты, посещая музеи. О Пакте Молотова-Риббентропа экскурсовод Тарас Городняк рассказывает так, чтобы оставить юным слушателям пространство для размышлений.

"Германия и Советский Союз договорились о разделе Польши, который совершили в ходе конфликта с этим государством. На этих территориях Польши проживали миллионы украинцев. Поэтому Сталин сказал: это вовсе не война против Польши, это освобождение украинцев, проживающих на территории Западной Украины. Чем вам не гибридная война?", – говорится во время экскурсии.

Стереотипов вокруг Второй мировой немало. Едва ли не самый известный – советская власть была главным победителем нацистской Германии. Рассекреченные документы свидетельствуют: на самом деле, столкнулись два тоталитарных режима, которые делили мир. Хотя, к счастью, с годами мифов становится меньше, говорит председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

В прошлом году впервые количество тех, кто поддерживает признание УПА участниками борьбы за независимость перевалило за половину. Ситуация меняется как раз среди молодого поколения, которое уже не хочет черпать информацию из одного источника, и которое имеет возможность делать самостоятельные выводы,

– подтвердил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Находить историческую правду на расстоянии более 70 лет не просто. Историки советуют пользоваться открытыми архивами. Говорят, после изучения документов, сомнений не останется.