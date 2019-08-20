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      Разрушенный потолок и физкультура в коридоре: в каких условиях учатся дети в сельской школе

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      В селе Скибенцы новый учебный год учащиеся начнут с разрушенным потолком спортзала и уроками физкультуры в коридорах. Разваливаться школа начала еще в весной 2018 года, однако власть до сих пор не смогла сделать там ремонт.

      Уже через две недели украинские школьники займут свои места в учебных классах. Однако школьники из села Скибенцы Киевской области могут остаться дома. И все из-за разрушенного потолка спортзала, который не могут отремонтировать уже 15 месяцев.

      Читайте также: Экологические товары для школьников: как научить детей заботиться об окружающей среде

      Школе в Скибенцах уже более 50 лет и здесь ни разу не делали капитального ремонта. В ней на сегодня учится 92 ребенка. Потолок в спортзале обвалился еще весной прошлого года. С тех пор община села неоднократно обращалась к власти. Однако получали лишь отговорки об отсутствии средств.

      Писали письмо просьбу к губернатору, в район. Обращались и к депутатам, просили о помощи. Надеемся,
      – рассказала мать ученицы школы Наталья Степунова.

      По мнению Алексея Франчука, такое промедление с ремонтом связано с желанием властей сокращать количество школ. "Почему местная власть наша тормозит весь процесс? Потому что в настоящее время, как показала ситуация, они заинтересованы в том, чтобы сегодня школы понижать в степени. Закрывать, потому что не хватает финансирования", – заявил депутат Тетиевской ОТГ Алексей Франчук.

      Как выглядит спортивный зал в школе: смотрите фото

      После обвала потолка Департамент образования Тетиевского горсовета издал приказ о закрытии школы, а учителям предложили уйти в вынужденный бессрочный отпуск. Однако родители отстояли заведение, согласившись, чтобы их дети занимались физкультурой в фойе и коридорах. Ведь ближайшая школа расположена в Кашперовке, что в 10 километрах от Скибенцев.

      Уроки фізкультури
      Уроки физкультуры в коридоре

      Когда же журналисты обратились в Тетиевский горсовет, то там заверили, что о школе знают и уже договорились с Киевской облгосадминистрацией о выделении средств. Сейчас начат тендер на ремонт потолка.

      Область выделяет средства. Часть они, а 15% мы даем своего софинансирования. Сейчас проходит тендерная процедура. Область дает основную субвенцию – 1 миллион 360 тысяч гривен, 240 тысяч мы в бюджете заложили,
      – пояснил секретарь Тетиевского горсовета Сергей Денисюк.

      Однако остается одно "но": после тендера, капитальный ремонт в школе должен завершиться 31 декабря 2019 года, а новый учебный год начинается с 1 сентября 2019 года. Однако такой пример в масштабах страны не единичный. И пока строится "новая украинская школа", ученики в сельской местности продолжают учиться в старых заброшенных зданиях.

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      Автор: Алексей Печий
      Теги: Новости Украины Новости Киева Новости недвижимости Ремонт Дети и несовершеннолетние Образование
      Источник: 24 канал
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