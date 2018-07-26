Разрушительные ливни в Украине: какие регионы пострадали больше всего

Накануне Украину накрыли мощные осадки. Без света остались более сотни населенных пунктов в семи областях.

В Киеве один разрушенный мост, десятки затопленных переходов и улиц, ведь в столице выпала трехмесячная норма осадков.

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Несмотря на заверения чиновников, избежать коллапса утром не удалось, ведь люди не могли добраться на работу из-за пробок. Чиновники же только оправдываются, что инфраструктура города не приспособлена к таким осадкам.

Потоп возле станции метро "Лукьяновская"

Полностью оценить ущерб в столице обещают после того, как разберутся с последствиями, за несколько дней.

На Запорожье непогода почти закончилась трагедией. Там молния поразила сразу трех человек. К счастью, обошлось без жертв, ведь всем предоставили своевременную медицинскую помощь. Больше всего проблем в области наделала вода – за час здесь выпала полумесячная норма осадков. Спасатели откачивали воду из офисов и больниц, вытаскивали из луж машины "скорой" и убирали поваленные деревья. Самое сложное было в Гуляйполе, местных жителей приходилось эвакуировать из домов, а детей – выносить на руках.

Непогода в Запорожье

А на Прикарпатье после сильных осадков уровень воды в реках приближается к критической черте. Там напора воды не выдержал один из мостов.

В селе Федьков большим течением и разливом реки Быстрица был поврежден пешеходный мост. На месте происшествия работала мобильная оперативная группа Надвирнянского районного отдела и представители ГСЧС в области,

– отметил заместитель начальника ГСЧС в Ивано-Франковской области Виталий Федункив.

Также бурная вода подмыла защитную дамбу, которая предохраняет от разлива реки несколько сел. Чтобы избежать такой ситуации в будущем, управление водных ресурсов Ивано-Франковской области со следующего года начнет капитальное восстановление дамбы. Сейчас для стабилизации ситуации из областного резервного фонда выделят дополнительные деньги на камень, мешки и дизтопливо для техники.

Уровень воды в реках приближается к критической черте

Синоптики прогнозируют, что ситуация улучшится уже через несколько дней. На выходных на смену осадкам придет настоящая летняя жара. А столбики термометров достигнут 30 градусов тепла. На юге и востоке будет еще больше – до +34.