Разрушительный пожар в Гидропарке в Киеве: появилось видео с высоты птичьего полета

Зрелищный пожар произошел 14 сентября в столичном Гидропарке – там на берегу Днепра горел элитный комплекс Bora Bora beach club. Имущество комплекса огонь уничтожил полностью, но обошлось без пострадавших.

Видео с высоты птичьего полета разместили на YouTube-странице издания "Информатор".

Читайте также: Пожар на свалке возле Ровно: детали, фото и видео

Что известно о пожаре в Гидропарке?

Огнем были охвачены сам клуб, пляж, а впоследствии огонь перекинулся еще и на деревья из-за сильного ветра. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, поскольку загорелось аж полтысячи квадратных метров.

Столб дыма был настолько велик, что его видели даже в соседних районах Киева. Ликвидировать пожар удалось только через час, а на месте, кроме спасателей, дежурили полиция и "скорая".

Смотрите видео пожара в Гидропарке с высоты птичьего полета:

Важно! Что делать во время пожара: правила, которые спасут жизнь – читайте в материале 24 канала