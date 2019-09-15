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      Разрушительный пожар в Гидропарке в Киеве: появилось видео с высоты птичьего полета

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      Разрушительный пожар в Гидропарке в Киеве
      Разрушительный пожар в Гидропарке в Киеве / facebook.com/MykolaChechotkin

      Зрелищный пожар произошел 14 сентября в столичном Гидропарке – там на берегу Днепра горел элитный комплекс Bora Bora beach club. Имущество комплекса огонь уничтожил полностью, но обошлось без пострадавших.

      Видео с высоты птичьего полета разместили на YouTube-странице издания "Информатор".

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      Что известно о пожаре в Гидропарке?

      Огнем были охвачены сам клуб, пляж, а впоследствии огонь перекинулся еще и на деревья из-за сильного ветра. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, поскольку загорелось аж полтысячи квадратных метров.

      Столб дыма был настолько велик, что его видели даже в соседних районах Киева. Ликвидировать пожар удалось только через час, а на месте, кроме спасателей, дежурили полиция и "скорая".

      Смотрите видео пожара в Гидропарке с высоты птичьего полета:

      Важно! Что делать во время пожара: правила, которые спасут жизнь – читайте в материале 24 канала

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      Теги: Новости Украины Пожар Новости Киева Чрезвычайное происшествие ГСЧС
      Источник: 24 канал
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