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      Разрушительный смерч на Житомирщине и ужасные последствия голодания Сенцова – топ-5 видео недели

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      Топ-5 видео недели
      Топ-5 видео недели / 24 канал

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

       

      Мощный смерч на Житомирщине

      В некоторых селах на Житомирщине ураган вырывал с корнями огромные деревья и срывал крыши с домов, а столбы электроопор ветер ломал как спички. От стихии пострадали больше сотни домохозяйств.

      Местные говорят, что такое видели только в американских фильмах-катастрофах. Бетонные электроопоры от порывов ветра ломались как спички, а двухтонный трансформатор перевернуло за несколько секунд. Без тока остались четыре села.

      Видео: какой ущерб нанес смерч

      Последствия голодовки Сенцова

      14 мая 2018 года украинец Сенцов начал свой голодный протест под лозунгом "Не ради себя, а с требованием освободить всех украинских политзаключенных". По случаю годовщины объявления голодовки, журналисты подытожили, что он пережил за этот год.

      Сенцов продержался без еды 145 дней. Почти пять месяцев голодания нанесли непоправимый вред его здоровью. Остановить голодный протест режиссеру пришлось 5 октября 2018 года из-за критического состояния здоровья и угрозы кормить его насильно. Тогда адвокат отмечал, что если бы Сенцов не прекратил голодовку, то "из него сделали бы овощ".

      Видео: как кардинально изменился и что пережил украинский политзаключенный

      Политическая партия Вакарчука – "Голос"

      Святослав Вакарчук объявил о создании политической силы "Голос". Музыкант уже презентовал основные направления и приоритеты своей деятельности украинцам. Однако о том, кто же финансирует новую команду – не рассказывает.

      Сейчас социологические опросы свидетельствуют, что за партию Вакарчука готовы проголосовать меньше одного процента избирателей.

      Видео: кто будет финансировать партию Святослава Вакарчука

       

      Ротация российских боевиков в оккупированном Донецке

      О том, что российские боевики зашли на оккупированную территорию Донецка, говорят защитники украинской Марьинки. Наши армейцы постоянно слышат грохот тяжелой техники и испытывают на себе обстрелы врага ежедневно.

      Украинские военные говорят, что у боевиков недавно прошла ротация и зашли совсем не шахтеры, а кадровые военные с тяжелой техникой.

      Видео: как украинские военные защищают территории от российских оккупантов

      На Николаевщине прошли морские испытания резервистов

      На базе 73-го морского центра специального назначения резервисты устроили мощные обучения в профессиональный праздник. Все элементы – от десантирования на воду без парашютов и до десанта с моря – выполняли именно резервисты. Зато кадровые бойцы в этот раз были исключительно в роли зрителей.

      Условная задача подразделения – захватить плацдарм на берегу. Для этого прямо на воду высаживается десант: одна часть без парашютов с вертолета, другая – с воды.

      Видео: впечатляющие кадры как проходили испытания

       

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Житомира Новости России Украина – Россия Непогода в Украине Видео недели Украинцы в плену РФ Стихийный бедствия СІЗО Олег Сенцов Заложники
      Источник: 24 канал
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