Разрушительный торнадо пронесся по Техасу: двое детей погибли – фото и видео с места события
На город Франклин, который расположен в штате Техас, пронесся торнадо, в результате которого по меньшей мере два ребенка погибли, еще около десятка людей пострадали.
Пока известно, что погибли дети в возрасте трех и восьми лет. Произошло это из-за того, что на автомобиль, в котором они находились вместе с родителями, упало дерево.
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Инцидент произошел около 15 часов по местному времени в субботу, 13 апреля. Смерть детей была констатирована на месте. Зато их родители сидели на передних сиденьях и не пострадали.
Торнадо обрушился на небольшой город Франклин. В результате стихии было повреждено несколько домов, деревья были вырваны с корнями. Еще двух пострадавших госпитализировали.
К тому же, весь город Франклин и соседней Бремонд остались без электроэнергии.
Последствия торнадо во Франклине: смотрите видео
Центр прогнозирования штормов подчеркнул, что был умеренный риск (уровень 4 из 5) для ужасной погоды в субботу, 13 апреля, в нижней части долины Миссисипи. А в воскресенье, 14 апреля, повышенный риск (уровень 3 из 5) тянется от Атланты до Кливленда.
Прогноз шторма на воскресенье, 14 апреля, в Техасе