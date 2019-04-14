Разрушительный торнадо пронесся по Техасу: двое детей погибли – фото и видео с места события

На город Франклин, который расположен в штате Техас, пронесся торнадо, в результате которого по меньшей мере два ребенка погибли, еще около десятка людей пострадали.

Пока известно, что погибли дети в возрасте трех и восьми лет. Произошло это из-за того, что на автомобиль, в котором они находились вместе с родителями, упало дерево.

Читайте также: Мощные ливни вызвали наводнение в Бразилии: шокирующие фото и видео

Инцидент произошел около 15 часов по местному времени в субботу, 13 апреля. Смерть детей была констатирована на месте. Зато их родители сидели на передних сиденьях и не пострадали.

Торнадо обрушился на небольшой город Франклин. В результате стихии было повреждено несколько домов, деревья были вырваны с корнями. Еще двух пострадавших госпитализировали.

К тому же, весь город Франклин и соседней Бремонд остались без электроэнергии.

Последствия торнадо во Франклине: смотрите видео

#BREAKING: First glimpse of damage in Franklin, Texas after a tornado moved through the area. #TXwx pic.twitter.com/L65CJwxbQc — Nick Merianos (@NickMerianos) 13 апреля 2019 г.

Центр прогнозирования штормов подчеркнул, что был умеренный риск (уровень 4 из 5) для ужасной погоды в субботу, 13 апреля, в нижней части долины Миссисипи. А в воскресенье, 14 апреля, повышенный риск (уровень 3 из 5) тянется от Атланты до Кливленда.



Прогноз шторма на воскресенье, 14 апреля, в Техасе