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      Разрушительный торнадо пронесся по Техасу: двое детей погибли – фото и видео с места события

      27 Читати новину українською
      Разрушительный торнадо пронесся Техасом: двое детей погибли
      Разрушительный торнадо пронесся Техасом: двое детей погибли / apnews.com

      На город Франклин, который расположен в штате Техас, пронесся торнадо, в результате которого по меньшей мере два ребенка погибли, еще около десятка людей пострадали.

      Пока известно, что погибли дети в возрасте трех и восьми лет. Произошло это из-за того, что на автомобиль, в котором они находились вместе с родителями, упало дерево.

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      Инцидент произошел около 15 часов по местному времени в субботу, 13 апреля. Смерть детей была констатирована на месте. Зато их родители сидели на передних сиденьях и не пострадали.

      Торнадо обрушился на небольшой город Франклин. В результате стихии было повреждено несколько домов, деревья были вырваны с корнями. Еще двух пострадавших госпитализировали.

      К тому же, весь город Франклин и соседней Бремонд остались без электроэнергии.

      Последствия торнадо во Франклине: смотрите видео

      Центр прогнозирования штормов подчеркнул, что был умеренный риск (уровень 4 из 5) для ужасной погоды в субботу, 13 апреля, в нижней части долины Миссисипи. А в воскресенье, 14 апреля, повышенный риск (уровень 3 из 5) тянется от Атланты до Кливленда.

      Прогноз шторму на неділю, 14 квітня, у Техасі
      Прогноз шторма на воскресенье, 14 апреля, в Техасе

      blog_ava
      14 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      2313
      Теги: Дети и несовершеннолетние Жертвы Стихийный бедствия Техас
      Источник: 24 канал
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