Разрыв договора о дружбе Украины с Россией: этот шаг не спасет РФ от судов

Разрыв Украиной договора о дружбе с Россией является правильным шагом, однако запоздалым. При этом не исчезает правовое основание для преследования России в международных судах.

Об этом в комментарии InfoResist рассказал украинский дипломат Владимир Огрызко.

24 канал сообщал, что 28 августа Президент Петр Порошенко анонсировал, что Украина разрывает с Россией договор о дружбе. Так, в ближайшее время МИД Украины должен представить необходимый пакет документов для прекращения договора.

На момент агрессии РФ он (договор о дружбе) был действующим, в любом суде будет признано, что Россия в очередной раз нарушила положения настоящего договора в части ненарушения границ. Заявления о том, что таким способом исчезает правовое основание для преследования России в международных судах – это абсолютная некомпетентность,

– подчеркнул Огрызко.

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"И представьте себе, что бы было, если бы этот шаг сейчас Украина не сделала. Она бы признала, что действия России являются правомерными, что она с ними соглашается, и тогда у нас исчезнут очень серьезные аргументы относительно осуждения России и ее наказания за свои преступления. Я думаю, что этот шаг абсолютно адекватный, правильный. Я говорил об этом еще с начала 2014 года. Договор о дружбе и дипломатические отношения надо разрывать, иначе мы будем нести и политические, и правовые убытки", – пояснил дипломат.

Он отметил, что Украина должна разорвать договор о дружбе с Россией до конца сентября, ведь в противном случае этот договор будет автоматически продлен.

Что такое договор о дружбе Украины с Россией?Этот договор был подписан 31 мая 1997 года в Киеве. Согласно его условиям, стороны обязывались, в частности "уважать территориальную целостность и суверенитет" друг друга и "подтверждали нерушимость существующих между ними границ".