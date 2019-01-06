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      Разрыв котла в воинской части в Одесской области: умер солдат, получивший травмы

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      В Одессе умер солдат срочной службы, который пострадал в результате разрыва котла в конце 2018-го
      В Одессе умер солдат срочной службы, который пострадал в результате разрыва котла в конце 2018-го / Соцсети

      В Одессе умер солдат срочной службы Богдан Билоконь, который получил значительные травмы в результате разрыва котла, который произошел в одной из воинских частей, подчиненных оперативному командованию "Юг", в конце декабря 2018 года. Мужчине было 20 лет.

      Об этом рассказали в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, передает УНИАН.

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      Как рассказал собеседник ресурса, смерть солдата наступила в результате несовместимых с жизнью травм.

      "Медики делали все что от них зависело, насколько известно, всеми лекарствами парня обеспечили. Богдан Билоконь очнулся, но, к сожалению, организм не выдержал и парень умер", – отметил он.

      По его словам, сейчас продолжается расследование по факту взрыва котла и следствие устанавливает все обстоятельства инцидента.

      Правоохранитель также добавил, что согласно правилам военнослужащие имеют право обслуживать котельное оборудование, но после специальной подготовки.

      Напомним, 28 декабря 24 канал сообщал, что в одной из воинских частей командования "Юг" в котельной произошел разрыв котла, в результате чего 20-летний солдат срочной службы получил ожоги и многочисленные травмы, его госпитализировали.

      Теги: Новости Украины Жертвы Полиция Вооруженные силы Украины Криминальные новости Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
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