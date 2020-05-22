Разумков рассказал, пойдет ли в мэры Киева

Уже в октябре 2020 года состоятся местные выборы в Украине. СМИ обнародовали информацию о возможности баллотирования на пост мэра Киева от "Слуги народа" Дмитрия Разумкова. Однако сам спикер ВРУ опроверг такую информацию.

По его словам, он еще имеет чем заняться на действующей должности. Об этом Разумков заявил в эсклюзивном интервью 24 каналу в программе "Перекрестный допрос".

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Он отметил, что работа спикером в Раде ему интересна, и он надеется, что соответствует своей должности.

Я планирую дальше работать в этом направлении. Было много разговоров, и телеграм-каналы об этом писали. В мэры Киева я баллотироваться не буду, 100%. Думаю, что у меня здесь еще есть работа, которой надо заниматься,

– подчеркнул спикер парламента.

На вопрос журналиста, не планирует ли он создавать собственную политическую силу в Раде, Разумков отметил, что сейчас не время об этом думать.

"Сегодня государство живет в таких условиях, что не до разговоров о каких-то политических амбициях", – убежден спикер парламента.

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