Разумков спрогнозировал явку на местных выборах 2020: какие цифры назвал спикер
По мнению председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова участие в голосовании примут 55 – 65% избирателей Украины. Местные выборы состоятся 25 октября 2020 года.
Явка будет на уровне 55 – 65%
Однако факт, что выборы в ОТГ пройдут по новой системе, может заинтересовать больше украинцев. Об этом Разумков сообщил на брифинге в Харькове, передает Интерфакс-Украина.
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Как демонстрирует практика, явка на местные выборы намного меньше, чем на парламентские или президентские, но она будет на уровне плюс-минус 55 – 65%,
– отметил спикер.
Что известно о местных выборах 2020 в Украине
- 15 июля Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.
- На местных выборах традиционно будут выбирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов.
- Участие смогут принять только те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления по реформе децентрализации.
- Голосование пройдет по новому избирательному законодательству, 22 июля закон подписал президент Владимир Зеленский.