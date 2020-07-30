По мнению председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова участие в голосовании примут 55 – 65% избирателей Украины. Местные выборы состоятся 25 октября 2020 года.

Явка будет на уровне 55 – 65%

Однако факт, что выборы в ОТГ пройдут по новой системе, может заинтересовать больше украинцев. Об этом Разумков сообщил на брифинге в Харькове, передает Интерфакс-Украина.

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Как демонстрирует практика, явка на местные выборы намного меньше, чем на парламентские или президентские, но она будет на уровне плюс-минус 55 – 65%,

– отметил спикер.

Что известно о местных выборах 2020 в Украине