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      Разумков назвал проблемы "Слуги народа" на местных выборах в Украине

      - Читати новину українською
      Дмитрий Разумков / decentralization.gov.ua

      На 25 октября в Украине назначены местные выборы. Будет готовиться к ним и партия "Слуга народа".

      Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в интервью LB.ua рассказал в чем отличие этих выборов для партии "Слуга народа" от парламентских выборов. Напомним, тогда СН удалось провести в Верховную Раду 254 кандидата.

      Читайте также Почему монобольшинство "Слуги народа" не может собрать голосов: объяснение Разумкова

      "Местные выборы – это, однозначно, вызов для партии "Слуга народа", поскольку их нельзя сравнивать с парламентскими. Там голосуют за телевизор, здесь – за конкретных людей. Прямой передачи рейтинга нет", – заявил Разумков.

      При этом спикер парламента заявил, что он не занимается формированием предвыборных штабов партии, ведь занят работой в Верховной Раде. "У меня своей работы хоть отбавляй", – отметил Разумков.

      Что необходимо знать о местных выборах 2020?Очередные местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. На них будут выбирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов.

      Участие в очередных выборах не будут принимать только те населенные пункты, которые сформировали свои органы местного самоуправления после 2015 года – в рамках закона о децентрализации власти и образовании ОТО.

      Какую сумму должны заплатить кандидаты в мэры для участия в местных выборах-2020:


      Денежный залог для кандидатов в мэры в 2020 году / Инфографика 24 канала

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Местные выборы 2020 Дмитрий Разумков
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