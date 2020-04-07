Разумков назвал проблемы "Слуги народа" на местных выборах в Украине
На 25 октября в Украине назначены местные выборы. Будет готовиться к ним и партия "Слуга народа".
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в интервью LB.ua рассказал в чем отличие этих выборов для партии "Слуга народа" от парламентских выборов. Напомним, тогда СН удалось провести в Верховную Раду 254 кандидата.
Читайте также Почему монобольшинство "Слуги народа" не может собрать голосов: объяснение Разумкова
"Местные выборы – это, однозначно, вызов для партии "Слуга народа", поскольку их нельзя сравнивать с парламентскими. Там голосуют за телевизор, здесь – за конкретных людей. Прямой передачи рейтинга нет", – заявил Разумков.
При этом спикер парламента заявил, что он не занимается формированием предвыборных штабов партии, ведь занят работой в Верховной Раде. "У меня своей работы хоть отбавляй", – отметил Разумков.
Что необходимо знать о местных выборах 2020?Очередные местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. На них будут выбирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов.
Участие в очередных выборах не будут принимать только те населенные пункты, которые сформировали свои органы местного самоуправления после 2015 года – в рамках закона о децентрализации власти и образовании ОТО.
Какую сумму должны заплатить кандидаты в мэры для участия в местных выборах-2020:
Денежный залог для кандидатов в мэры в 2020 году / Инфографика 24 канала
Читайте также
-
Как Беларусь борется с коронавирусом: эксклюзивный комментарий журналистасегодня , 12:24
-
Курс валют на 7 апреля: евро почти опустился до отметки 29 гривен, доллар – до 27сегодня , 08:31
-
Дания ослабит карантин: что изменитсясегодня , 09:11
-
Чернобыльская зона горит уже четвертый день: последние новости и видеосегодня , 09:19
-
Последнее предупреждение: владелец похоронной фирмы возил гроб с надписью "Сиди дома"сегодня , 14:34
-
Коломойский проиграл суд в Британии: "Приватбанк" рассчитывает получить 3 миллиарда долларовсегодня , 12:32