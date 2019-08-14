Разумков подтвердил, что будет прилагать усилия, чтобы депутаты в Раде общались на украинском
Лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков заверил журналистов, что приложит все усилия, чтобы депутаты новой Верховной Рады придерживались регламента. Говорится об общении только на государственном украинском языке. Если же депутаты закон и регламент будут нарушать – им будут отключать микрофон.
Так Дмитрий Разумков на брифинге после заседания подготовительной группы депутатов 14 августа прокомментировал перепалку с Вадимом Рабиновичем, который категорически отказывался общаться на украинском.
Детально о перепалке – в материале 24 канала: Рабинович категорически отказался разговаривать на украинском в Раде
Лидер "Слуги народа" и наиболее вероятный спикер новой Рады сказал, что официальное общение в стенах Верховной Рады должно проходить на государственном языке. Ведь это соответствует регламенту, закону Украины О государственном языке, к тому же – "это корректно и правильно в отношении Верховной Рады и своих коллег".
"Я постараюсь сделать так, чтобы не допустить этого", – добавил Разумков, имея в виду официальное общение на русском. Также лидер СН дал понять, что будет отключать микрофоны нарушителям.
Напомним, 16 июля вступил в силу Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Про Разумкова и украинский язык
Ранее Дмитрий Разумков делал важные заявления относительно украинского языка. В частности, 31 июля он сказал: "Когда я стану народным депутатом, то буду использовать украинский язык, потому что это требование закона".
26 июля политик говорил, что единственным государственным языком в Украине может быть только украинский.
9 июля Дмитрий Разумков говорил о том, что пока продолжается оккупация Донбасса и аннексия Крыма, он публично будет разговаривать на русском, чтобы у РФ случайно не возникло желание "защищать его от притеснений".
Дмитрий Разумков – руководитель "Слуги народа" и потенциальный спикер парламента
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