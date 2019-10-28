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      Разумков сказал, уйдет ли Арахамия с должности главы фракции "Слуга народа" после скандала

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      Уйдет ли Арахамия с должности главы фракции "Слуга народа" после коррупционного скандала
      Уйдет ли Арахамия с должности главы фракции "Слуга народа" после коррупционного скандала / Коллаж 24 канала

      Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит предпосылок для замены Давида Арахамии на посту главы фракции "Слуга народа".

      Дмитрий Разумков отметил в эфире телеканала ICTV, что этот вопрос будет решать фракция.

      Важно: Позвонил Баканов, – Арахамия о том, почему не пошел в САП из-за скандала в "Слуге народа"

      Но каких-то предпосылок для того, чтобы сменить Давида Георгиевича, я, если честно, не вижу,
      – отметил Разумков.

      Накануне Давид Арахамия, владеющий информацией о подкупе депутатов, прошел проверку на детекторе лжи. Что показал полиграф – по ссылке.

      Кстати: Арахамия прокомментировал скандал с коррупцией в "Слуге народа", полиграф и конфликт с Дубинским

      Что известно о коррупционном скандале в финансовом комитете?

      Депутаты в финансовом комитете провалили голосование за отмену процедуры оценки стоимости жилья. Нардепы получили по 30 тысяч долларов за голосование против этого законопроекта, утверждает Давид Арахамия.

      Офис Президента требует, чтобы все депутаты прошли проверку на полиграфе. Часть из депутатов уже это сделала, какие у них результаты – читайте здесь. Специализированная антикоррупционная прокуратура уже открыла уголовное производство из-за возможной коррупции депутатов.

      По теме: "Слуга народа" устроит разбор полетов из-за череды скандалов

      Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы?

      • Ирина Аллахвердиева;
      • Ольга Василевская-Смаглюк;
      • Дарья Володина;
      • Юлия Диденко;
      • Александр Дубинский;
      • Виктория Кинзбурская;
      • Алексей Ковалев;
      • Анна Колесник;
      • Алексей Леонов;
      • Анастасия Ляшенко;
      • Евгений Петруняк.

      Еще 2 депутатов не голосовали по другим причинам:

      • Элла Репина – не была на заседании;
      • Андрей Холодов – отказался голосовать якобы из-за конфликта с главой комитета.

      Отношение украинцев к проверке политиков на детекторе лжи – смотрите видео 24 канала

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Криминальные новости Слуга народа "Слуг народа" проверят на полиграфе Коррупция Дмитрий Разумков Давид Арахамия Скандал
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