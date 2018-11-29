"Разве у Европы есть принципы": Захарова прокомментировала слова Меркель о санкциях против РФ

Спикер МИД РФ Мария Захарова резко прокомментировала слова канцлера Германии Ангелы Меркель о европейских принципах относительно продления санкций против России. Так, Захарова намекнула, что у Европы нет принципов.

Соответствующий комментарий появился на Facebook-странице представительницы российского МИД.

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В частности, Захарову задело то, что Ангела Меркель заявила, что с помощью санкций Европа может попытаться что-то объяснить России и что это дело принципа.

Принципы?! У Европы?! Какие?! Напомню, что именно Канцлера ФРГ Ангелу Меркель американские спецслужбы беспощадно прослушивали. "Однако речь идет о принципах. С помощью санкций мы можем что-то объяснить!". Что было сделано канцлером "из принципа", какие санкции были приняты в отношении Вашингтона, чтобы "что-то" объяснить США? Сколько американских дипломатов высланы?

– эмоционально написала Захарова.

Также одиозный пресс-секретарь российского дипведомства вспомнила Надежду Савченко. Она заявила, что для Европы раньше было принципом освободить узницу из плена в РФ, теперь же о ее судьбе в украинском СИЗО никто не беспокоится. Правда, Захарова не уточнила, при каких условиях и где российские силовики задержали Савченко и, по какому праву судили ее в РФ.

Добавим, что 29 ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. Поговорили, в частности, об эскалации в Азовском море. Так, Гройсман выразил свои надежды относительно того, что канцлер поднимет вопрос конфликта на Азове на встрече G20 в Аргентине. Несмотря на это немецкое правительство отклонило призыв Украины отправить военные корабли в Черное море в связи с агрессивными действиями России в Керченском проливе.