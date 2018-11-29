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      "Разве у Европы есть принципы": Захарова прокомментировала слова Меркель о санкциях против РФ

      134 Читати новину українською
      Мария Захарова
      Мария Захарова / Фото из открытых источников

      Спикер МИД РФ Мария Захарова резко прокомментировала слова канцлера Германии Ангелы Меркель о европейских принципах относительно продления санкций против России. Так, Захарова намекнула, что у Европы нет принципов.

      Соответствующий комментарий появился на Facebook-странице представительницы российского МИД.

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      В частности, Захарову задело то, что Ангела Меркель заявила, что с помощью санкций Европа может попытаться что-то объяснить России и что это дело принципа.

      Принципы?! У Европы?! Какие?! Напомню, что именно Канцлера ФРГ Ангелу Меркель американские спецслужбы беспощадно прослушивали. "Однако речь идет о принципах. С помощью санкций мы можем что-то объяснить!". Что было сделано канцлером "из принципа", какие санкции были приняты в отношении Вашингтона, чтобы "что-то" объяснить США? Сколько американских дипломатов высланы?
      – эмоционально написала Захарова.

      Также одиозный пресс-секретарь российского дипведомства вспомнила Надежду Савченко. Она заявила, что для Европы раньше было принципом освободить узницу из плена в РФ, теперь же о ее судьбе в украинском СИЗО никто не беспокоится. Правда, Захарова не уточнила, при каких условиях и где российские силовики задержали Савченко и, по какому праву судили ее в РФ.

      Добавим, что 29 ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. Поговорили, в частности, об эскалации в Азовском море. Так, Гройсман выразил свои надежды относительно того, что канцлер поднимет вопрос конфликта на Азове на встрече G20 в Аргентине. Несмотря на это немецкое правительство отклонило призыв Украины отправить военные корабли в Черное море в связи с агрессивными действиями России в Керченском проливе.

      РЕАКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА НА АГРЕССИЮ РФ НА АЗОВЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
       
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      Теги: Новости России Новости политики Санкции Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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