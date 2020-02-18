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      Разведение сил на Донбассе показывает миру, что россияне не стремятся к миру, – Волкер

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      Волкер прокоментував розведення сил на Донбасі / hromadske.ua

      Россияне на Донбассе во многих местах не отвели войска от линии разграничения. Однако отвод Украиной своих войск не наносит государству реальный ущерб, при этом демонстрирует миру, что россияне не стремятся к миру.

      На практиці розведення військ н Донбасі перетворилося на одностороннє відведення українських військ – із такою тезою в інтерв’ю "Європейській правді" погодився ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер.

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      "Це правда. В деяких місцях росіяни "відповіли взаємністю" – у тій самій Станиці Луганській вони відвели війська, хоч це і забрало дуже багато часу. Але в інших місцях цього не сталося", – розповів американський дипломат.

      При цьому він все одно вважає, що ініціативна позиція України у цьому питання є правильною.

      Такі дії (розведення сил) не завдають реальної шкоди Україні – лінія фронту не зміщується, у зонах відведення немає просування російських військ. Але водночас це демонструє світові, що росіяни не прагнуть миру, на відміну від українців, які готові діяти задля цього,
      – наголосив Волкер.

      Він також заявив, що було б добре, якби розведення сил відбулося по всій лінії зіткнення

      "Буде добре, якщо воно (розведення по всій лінії) відбудеться. Але зараз дискутується лише кілька наступних точок, в яких Україна спробує відвести свої війська і подивитися, чи зробить Росія те саме. І якщо ні – то про наступні ділянки та тим більше про розведення по всій лінії не може мовитися. І до того ж це дасть змогу нагадувати, що саме Росія є тією стороною, яка не прагне миру", – пояснив ексспецпредставник США.

      Він додав, що тактично розведення є доволі розумною ідеєю.

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      Зауважимо, що на сьогодні розведення сил на Донбасі відбулося в районі Станиці Луганської, у районі Золотого та Петрівського. Тепер Україна пропонує розвести сили біля контрольного пункту в'їзду – виїзду Гнутове, залізничного мосту в Станиці Луганській та біля населеного пункту Новоселівка Друга, що неподалік від Авдіївки.

      розведення сил на Донбасі мапа розведення військ ОРДЛО карта
      Карта місць розведення сил на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Пророссийские боевики Оккупированные территории Украина – Россия Курт Волкер Война на Донбассе Разведение войск
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